Ev kiraları düşüşe geçti

Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle hazırlanan, 68 il, 242 ilçe ve bin 202 mahalleyi kapsayan REIDIN Emlak Endeksleri ocak ayı sonuçları açıklandı.

Satılık konut fiyat endeksi ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.91, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 8.88 oranında artış gösterdi. Konut satış fiyatlarının en çok arttığı şehir yüzde 2.08 ile Elazığ, en çok azaldığı kent ise yüzde 0.52 ile Kars oldu.

Kiralık Konut Fiyat Endeksi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.14 oranında düşürken; geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.06 oranında artış gerçekleşti.

2017'nin ilk ayında metrekare başına konut kira değeri yüzde 2.03 oranında artan Kırşehir kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde konut kira değerlerinin en çok azaldığı şehir ise yüzde 2 ile Kütahya oldu. Öte yandan, evin değerine göre yıllık brüt kira getirisi bakımından en yüksek getiri oranları Aydın, Van ve Giresun şehirlerinde ölçüldü.

En fazla 2+1 tercih edildi

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi ise, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.52, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.99 oranında arttı.

İstanbul Asya yakasında yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0.22 oranında; Avrupa yakasındakiler de ise fiyatlar yüzde 0.82 oranında artış görüldü. Ocak ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 3 yabancı yatırımcılara yapıldı. Tercih noktasında ağırlıklı olarak 2+1 özellikteki konutların öne çıktığı gözlemlendi. Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin ocak ayında peşinat kullanım oranı yüzde 37, banka kredisi kullanım oranı yüzde 27 ve senet kullanım oranı yüzde 36 olarak gerçekleşti.

SATILIK konut fiyatlarının en çok yükseldiği 10 şehir

İller Yıllık Artış Oranı (%)

BALIKESİR 25.34

KIRKLARELİ 22.04

ÇANAKKALE 21.19

TEKİRDAĞ 19.95

TRABZON 18.95

MUĞLA 18.24

MERSİN 15.76

AKSARAY 15.68

İZMİR 14.40

MANİSA 13.97

KONUT KİRALARININ EN ÇOK ARTTI 10 İL

Şehir Yıllık Artış Oranı (%)

VAN 25.25

BALIKESİR 23.60

MUĞLA 20.11

BURSA 19.37

AYDIN 16.92

GİRESUN 14.56

İZMİR 14.48

AKSARAY 14.14

YOZGAT 13.11

TEKİRDAĞ 12.69