Fikirtepe’de sorunlu  adalara “özel” talip

Kentsel dönüşümün simge alanlarından Fikirtepe'de sorunlu alanlarda dönüşümü hızlandırmak için devreye giren Bakanlığın ardından, bölgede 5 adada proje geliştiren Teknik Yapı da aksayan projeleri bitirebileceğini açıkladı

Türkiye'nin ilk büyük ve planlı kentsel dönüşüm projesinin sürdüğü Fikirtepe’de inşaat çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sorunlu adalara müdahalesi sonrası hızlanırken, bölgede 5 adada dönüşüm yapan Teknik Yapı, kamunun müdahalesinin yanında özel sektör olarak sorunlu adalardaki projeleri bitirmeye aday olduğu açıkladı. Emlak editörlerine konuşan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, bölgede şu anda 5 adada çalıştıklarını ve bu adalar bittiğinde 4 bine yakın konut üreteceklerini ifade etti. 57 ada bulunan Fikirtepe’de 35 adada dönüşümün sürdüğünü, 15 civarında adada ise sorun yaşandığını kaydeden Durbakayım, bölgede bakanlığın ‘direksiyonu’ eline almak istediğini anlattı. Durbakayım, “Fikirtepe biraz yamalı bohça gibi başladı ama sonu iyi oluyor” dedi.

PROJELER YIL BİTMEDEN BAŞLAR

Kiptaş ve İller Bankası vasıtasıyla Bakanlığın Fikirtepe’de iflas eden firmaların adalarındaki dönüşüme müdahalesini değerlendiren Nazmi Durbakayım, Teknik Yapı’nın aralarında anlaşıp gelenlerin projelerini bitirebileceğini söyledi. Hedeflerinin Fikirtepe’de ne kadar atıl kalmış parsel varsa onları yılın sonuna kalmadan başlamasını sağlamak olduğunu ifade eden Durbakayım, “Fikirtepe’de kalan ne kadar yer varsa Teknik Yapı yapmaya hazır. Sorun yok. Biz diyoruz ki Fikirtepe’de eğer kamuyu tercih ediyorlarsa tercih edebilirler. Ama biz özel sektör olarak da bunu rahatlıkla yapabiliriz” diye konuştu.

ÇANTACILAR 2,5 YIL KAYBETTİRDİ

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım da, Fikirtepe’de 2-2,5 senenin kaybedildiğini, bunun sebebinin de kendi hacmini düşünmeden Fikirtepe’ye giren firmalar olduğunu söyledi. Durbakayım, “Bir nevi ‘çantacı’ diye tabir ettiğimiz bir çok firma bir çok adaya girdi. 3 kişiyle 5 kişiyle belirli sözleşmeler yaptılar. Bu adalar benim dediler. Diğer prensipli firmalar buraya girmedi sonuçta uzamasının sebebi de bu oldu. Şimdi ayıklanma yapılıyor orada” değerlendirmesini yaptı.

Kâr değil ‘ar’ yılı

Nazmi Durbakayım, 2016’nın kâr yılı değil ‘ar’ yılı olduğunu söyledi. Son bir kaç yılın ‘ar’ yılı olduğunu ifade eden Durbakayım, inşaat şirketleri için hedefin, ne kadar kâr edeceği değil, projenin sağlıklı bitmesi olduğunu söyledi. Durbakayım, markayı korumak ve devam ettirmek için bu fedakarlıkların yapılması gerektiğini kaydetti. Nazmi Durbakayım, 2017’de yabancıya satışı artıracak vatandaşlık, oturum gibi hakların verilmesi ve konut sertifikasıyla 1.5 milyon konut satışının yakalanabileceğini söyledi.