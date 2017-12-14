Florya’daki arazi bakanlıklar arasında krize neden oldu

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın yakınlarının yönetimde olduğu vakfa tahsis edilen Florya’daki 10 bin metrekarelik arazinin planlarında kriz çıktı. Sağlık Bakanlığı, kültürel tesis yapılacak parsel için "Aile Sağlığı Merkezi’ne ihtiyaç var parsel sağlık tesisi olarak kalsın" derken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise kendilerinden 'hiç görüş alınmadığını' savundu. Ancak sonuç değişmedi. İmar planı İBB'nin istediği şekilde uygulamaya konuldu.

Bakırköy Florya Şenlik Mahallesi'nde TOKİ'ye ait iken trampa yöntemi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mülkiyetine geçen, 10 bin 500 metrekarelik arazinin imar planı 2016 yılının Temmuz ayında değiştirildi. Arazideki ‘ortaöğretim’ fonksiyonu, ‘özel eğitim alanı’ oldu. ‘Sağlık tesisi’ olarak ayrılan bölüme de sosyal kültürel tesis fonksiyonu eklendi.

25 YILLIĞINA BEDELSİZ VERİLDİ

2016 yılının ekim ayına gelindiğinde ise bu arazi, Kadir Topbaş'ın yeğeni Turhan Topbaş'ın eşi Burcu Topbaş, Kadir Topbaş ile birlikte görevinden ayrılan özel danışmanı Kortan Çelikbilek, Özel Kalem Müdürü Muhsin Doğan danışmanları Sabri Dereli, Sefer Kocabaş Mehmet Duman, Nadya Taşel, Topbaş'ın oğlu Hüseyin Ersan Topbaş'ın okul arkadaşı olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Kalkancı ve AKP'nin kurucu üyelerinden eski milletvekili Mustafa Ünal'ın da yönetiminde bulunduğu Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı’na eğitim amacıyla kullanılmak üzere 25 yıllığına bedelsiz tahsis edildi. Plan değişikliği de yasal sürecin tamamlanmasının ardından 26 Mayıs 2017'de askıya çıkarıldı. Tartışmaların odağındaki bu araziyle ilgili planlara askı sürecinde Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan dikkat çekici itirazlar geldi.

“BİZDEN GÖRÜŞ ALINMADI”

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, TOKİ mülkiyetindeki parsellere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ve TOKİ'den hiç görüş alınmadığını kaydetti. İBB, kendilerinden uygulama aşamasında görüş alınacağı açıklaması yaptı.

AİLE SAĞLIK MERKEZİ'NE İHTİYAÇ VAR

Sağlık İl Müdürlüğü de Sağlık Bakanlığı'nın stratejik hedefleri doğrultusunda ‘2000 kişiye bir aile hekimi’ düşecek şekilde, sağlık hizmetlerini daha iyi ve yeterli fiziki şartlarda verebilmek için birinci basamak sağlık tesislerinin planlama çalışmaları kapsamında Bakırköy Şenlik Mahallesi'nde yeni Aile Sağlığı Merkezi'ne ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Bu nedenle planlama alanı içindeki 2 bin 300 metrekarelik 275 ada 27 parselin tamamının ‘Sağlık Tesis Alanı’ olarak korunması ve bakanlığa tahsis edilmesi talep edildi.

Bu parsel üzerinde şu an bir konut firmasının satış ofisi bulunuyor. İBB bu itiraza da ‘bölgenin sosyal ve kültürel tesise ihtiyacı var’ diyerek yanıt verdi. Bakanlığın itirazları değerlendirilmek üzere İBB Meclisi'ne geldi. Ve ilgili komisyon plan değişikliği kamu yararı taşıdığı gerekçesi ile itirazları uygun bulmadı. Karar oy çokluğu ile kabul edildi. CHP'li meclis üyesi Ali Rıza Akyüz de kamusal kullanımın özelleştirilmesini eleştirdi.