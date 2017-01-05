Gayrimenkul yatırımında nelere dikkat edilmeli

Yatırım amaçlı gayrimenkul alınıyorsa en büyük beklenti ne kazanç sağlanacağıdır. Yatırım için daire bakarken nelere dikkat etmeli?

Yatırım için gayrimenkul satın almalarda lokasyon ve metrekare ne kadar önemli? İşte yatırım için gayrimenkul satın alırken dikkat edilecekler…

Yatırım için daire satın almayı düşünüyorsanız, öncelikle evin lokasyonuna bakmalısınız. Anayollara, köprülere ya da sahil şeridine yakın evlerin değeri daha hızlı artıyor ve satılıyor.

Emlak piyasasını takip edin! Nerede, hangi ulaşım projelerinin hayata geçirileceğinden haberdar olun. Örneğin; Avrasya Tüneli, 3. Havalimanı gibi mega projeler bulundukları lokasyonları daha kârlı bir hâle getirdi.

Yatırım için alacağınız gayrimenkulün geri dönüşü yani amortisman süresi önemli. Bu sebeple kira geliri yüksek olabilecek gayrimenkulleri tercih edin. Unutmayın, dükkan, ofis gibi gayrimenkul yatırımları her zaman daha fazla kira getirisine sahip olur!

Eğer yatırım için konut alacaksanız dikkat etmeniz gereken şeylerden biri de metrekare olmalı… Metrekaresi küçük olan evler, her zaman daha çabuk satılır. Özellikle yabancı yatırımcıların tercihi her zaman 1+1 daireler oluyor.

Markalı konut projeleri, bulundukları bölgeye değer katıyor. Bu sebeple çevredeki markalı konut projelerini araştırın ve buna göre karar verin.