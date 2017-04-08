Invest İnşaat 1 milyar lira yatırım yapacak

İnşaat sektöründeki yatırımlarına hız veren Invest İnşaat, 3 yıl içinde 1 Milyar TL’lik yatırımla 3.150 konut, 260 bin metrekare ofis ve 410 ticari üniteyi hayata geçirmeyi planlıyor.

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul projelerinden Vadistanbul, Express 24 ve Göl Plus projelerinin yatırımcısı Invest İnşaat, 1 Milyar TL'lik yatırımla inşaat sektöründeki faaliyetlerini artırıyor.

25 yılı aşkın süredir inşaat ve tekstil sektörlerinde aktif şekilde faaliyet gösteren Invest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, 3 yıl içinde Ayazağa, Başakşehir ve Veliefendi'de toplam 5 projeye imza atacaklarını belirtti.

1 MİLYAR TL YATIRIMLA 4.000 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

İnşaat sektöründeki çalışmalarıyla onlarca projeye imzasını atan ve tekstil alanında Türkiye'nin önemli ihracatçıları arasında yer alan Bahattin Uçar; “Ayazağa, Güneşli ve Küçükçekmece'de devam eden projelerimize 5 proje daha ekliyoruz. Önümüzdeki 3 yıl içinde üçü Ayazağa'da, diğerleri de Başakşehir ve Veliefendi'de yer alan projelerimizde 3.150 konut, 260 bin metrekare ofis ve 410 ticari üniteyi hayata geçireceğiz. Bu projelerimiz kapsamında toplam 1 milyar TL'lik yatırıma imza atacağız. Her bir projemiz ‘Invest İnşaat' markasının temsili niteliğinde ve sektöre yenilik kazandıracak konseptte geliştirildi. Önümüzdeki dönemde inşaat sektöründeki yatırımlarımıza daha da ağırlık vereceğiz. Bu sektördeki faaliyetlerimizi sürdürürken öncelikli amacımız sektöre yenilik getirmek ve katkı sağlamaktır. Bu bağlamda geliştirdiğimiz her projemizde estetik ve sürdürülebilir kalite konseptine sahip olmasına özen gösterdik. “Invest İnşaat” olarak amacımız daima ülkemize ve yatırımcıya maksimum faydayı sağlamaktır. Bugün, firmamızın yer aldığı projelerin toplamında 3.500'e yakın istihdam sağlıyoruz. Devam eden projelerimize ilave olarak yeni projelerimizle birlikte bu sayıyı 4.000'e çıkarmayı planlıyoruz. Ülkemizin dinamiklerine ve inşaat sektörünün geleceğine güvenimiz tam. Bu güvenin en büyük göstergesi de yatırımlarımızdır.” dedi.

AYAZAĞA'NIN DÖNÜŞÜMÜNDE ÖNCÜ OLUYOR

İstanbul'un yeni iş ve yaşam merkezi niteliğinde planlanan Ayazağa'nın dönüşümünde büyük bir görev üstlenen Invest İnşaat, bölgedeki dönüşümün devamında da rolünü sürdürüyor.

Artaş İnşaat ortaklığıyla Vadistanbul projesinde 424 bin metrekarelik arsa alanının dönüşümünü devam ettiren Invest İnşaat, Ayazağa bölgesinde toplam 59 bin metrekarelik 3 arsayı portföyüne aldı.

Ayazağa'daki sanayi alanlarının dönüşümünü bu alanlarda da devam ettirecek firma, bölgenin yenilenen siluetinde önemli bir aktör olarak konumlanıyor.

Maslak ve Levent hattının alternatifi olarak planlanan Ayazağa'da 3 projenin toplamında yaklaşık 900 konut, 110 bin metrekare ofis ile 180 ticari ünite yer alacak.

Firmanın, şimdiden konut alıcıları tarafından talep gören Ayazağa'daki projelerinin ilkini bir ay içinde satışa sunması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR'DE 1.600 KONUTLUK YENİ BİR KENT YÜKSELECEK

Invest İnşaat, çalışmalarında sona yaklaştığı Başakşehir projesiyle bölgede 1.600 konut, 300 ofis ve 140 ticari ünite geliştirecek.

500 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilecek projeyle 5 bin kişinin yaşayacağı ve ticari üniteleriyle bölgenin ihtiyaçlarına yanıt verecek yeni bir kent oluşturuluyor.

VELİEFENDİ'YE MODERN ÇİZGİLER TAŞIYOR

Invest İnşaat, İstanbul'un en köklü ve merkezi yerleşim alanlarından Zeytinburnu Veliefendi'de modern ve lüks çizgilere sahip estetik bir proje geliştirdi. Firma, 53 bin metrekare alan üzerinde konumlandırdığı projesinde 650 konut ve 90 cadde mağazasından oluşan lüks bir projeye imza atacak.

270 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilecek proje, sahil ile E-5 Otoyolu'nun arasında bölgenin en değerli noktasında yer alıyor.