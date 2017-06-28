İstanbul Belediye Meclisi depremi unuttu ranta çalıştı

CHP’li Deprem Komisyonu Üyesi Nadir Ataman, İBB’nin son 3 yılda 5 bin imar dosyasına karşılık 32 deprem dosyasına bakıldığını belirtti ve ekledi: Depreme hazırlık çalışmaları yerinde sayıyor

CHP'li Deprem Komisyonu Üyesi Nadir Ataman, İBB'nin son 3 yılda 5 bin imar dosyasına karşılık 32 deprem dosyasına bakıldığını belirtti ve ekledi: Depreme hazırlık çalışmaları yerinde sayıyor

17Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi'nden beri büyük bir deprem riski altında olan İstanbul'da depreme hazırlık çalışmaları 18 yıldır yerinde sayıyor… İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li Meclis Üyesi ve Deprem Komisyonu Üyesi Nadir Ataman, İBB'nin son 3 yılda 5 bin imar dosyasını karara bağlarken sadece 32 deprem dosyasını ele aldığına dikkat çekti.

Nadir Ataman, haziran ayı meclis oturumunda İstanbul'un depreme hazırlık çalışmalarına ilişkin gündem dışı konuşma yapmak için 3 kez meclis başkanlığına başvurdu. Ancak Ataman'ın 3 gün boyunca yapmak istediği deprem konuşması engellendi. İBB Meclisi'nde kendisine yaptırılmayan deprem konuşması ile ilgili SÖZCÜ'ye konuşan CHP'li Deprem Komisyonu Üyesi Nadir Ataman, “Ülkemizin neredeyse her gün bir bölgesinde deprem oluyor. İstanbul da bütün akademik çevrelerin hemfikir olduğu gibi büyük bir deprem riski altında. Ancak Büyükşehir Belediyemizin ana gündemi maalesef sadece imar konuları” dedi.

‘VEBALİNİ ALAMAYIZ'

İBB Meclisi'nin gündemini imar rantının şekillendirdiğini vurgulayan Ataman şu çarpıcı bilgiyi verdi: “Deprem Komisyonumuza 3 yılda havale edilen dosya 32'dir, bunlar da olası İstanbul depreminin özü ile ilgili değil. Yurtdışı bilgilendirme gezileri ve protokol konuları üzerine. Siz İBB olarak depreme ilişkin çalışmanız gerekirken, imar komisyonunda 3 yılda 5000 dosyayı değerlendirerek İstanbul'un silüetini bozan, bu kadim şehrin trafiğini allak bullak eden, çok katlı yapılaşmalara, AVM'lere, rezidanslara imkan tanıdınız. Bu şekilde devam ederse CHP olarak Deprem Komisyonu'ndan çekiliriz. Biz beklenen depremde İstanbul'da meydana gelecek can ve mal kaybının vebalini, sorumluluğunu almak istemiyoruz.”

‘SESİM GELİYOR MU?'

“Deprem öldürmez, sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler ve yönetimler öldürür” diyen Ataman sözlerine şöyle devam etti: “Sayenizde Avrupa'nın en çok gökdeleni olan şehri unvanına kavuştuk. İstanbul'un Boğazı'nı gövdemizden kopardınız. Kat oyunları ile müteahhitler zengin edildi. Bakırköy-Zeytinburnu'nda Fatih Sultan Mehmet'in surlarına rakip gökdelenler yarattınız. 16/9 gibi binalar tarihi camilerimizin ve müzelerimizin görüntülerini yok etti, kirletti. Sessiz kaldınız. Bu meclisi imarla açıyor imarla kapatıyorsunuz. Artık ‘sesim geliyor mu' diye yıkık binalara seslenen insanlar görmek istemiyoruz. Susuyorum ve yönetime soruyorum; sesim geliyor mu?”

Bakırköy Belediyesi kentsel dönüşüm için destek bekliyor

İBB'nin CHP'li Meclis Üyesi ve Deprem Komisyonu Üyesi Nadir Ataman, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun “17 Ağustos'tan sonra yapılan incelemelerde binaların yüzde 78'i orta ve ağır hasarlı çıktı” tespitine de dikkat çekti. Bakırköy'ün büyük risk altında olduğunu dile getiren Ataman, “Durum hâlâ böyle. Bakırköy'de 7 mahallede acilen dönüşüm başlaması için riskli alan ilanı bekleniyor. Kadir Topbaş da söz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul'da kentsel dönüşümün hızla bitirilmesi için çağrı yaptı. Umarım çalışmalara Bakırköy de dahil edilir çünkü en riskli ilçelerin başında Bakırköy geliyor. İBB'yi başkanımız Bülent Kerimoğlu'nun verdiği büyük mücadeleye destek olmaya ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak vermeye çağırıyorum” dedi.