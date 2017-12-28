İstanbul’da 1.3 milyar liraya AVM satıldı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı himayesinde GAP İnşaat ve Varyap tarafından Ataşehir’de inşa edilen Metropol İstanbul projesinin alışveriş merkezi satıldı.

Emlak Konut GYO’dan dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada “Metropol İstanbul projesindeki toplam 103 bin 20 metrekare brüt satılabilir alana sahip; 471 adet bağımsız bölümden oluşan AVM, KDV dahil 1 milyar 361 milyon 898 bin lira bedelle satılmıştır” açıklaması yapıldı.

Söz konusu satıştan elde edilen gelirin yüzde 43'üne denk gelen 587 milyon 658 bin lira Emlak Konut'a ödenecek. 1.3 milyar liranın yüzde 28'ini GAP İnşaat alırken, Varyap'ın yüzde 28'lik hakkı Albaraka Türk devredildiği için ödeme bankaya yapılacak.

KEFELİ VE ÇELİK ALDI

Emlak Konut tarafından yapılan açıklamada dev AVM'yi satın alan Metropol İstanbul projesinin alışveriş merkezinin alıcısının kimliği açıklanmadı. SÖZCÜ'nün edindiği bilgiye göre, Ahmet Sabri Kefeli'nin sahibi olduğu Kefeli Gayrimenkul ve inşaat sektörünün deneyimli ismi EYG Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik'in sahibi olduğu Dekor’Sell adlı şirket yüzde 50'şer ortak olarak Metropol İstanbul'un alışveriş merkezini satın aldı. Söz konusu AVM'nin 2018 yılının sonunda hizmete girmesi bekleniyor.