REIDIN, son araştırması ‘İstanbul Raylı Sistem ve Metrobüs Hatları Konut Değer Haritası’ ile bir ilke imza attı.

İstanbul'daki Metro, Tramvay ve Metrobüs hatları üzerindeki tamamlanan ve inşaat halindeki duraklar için araştırma başlatan REIDIN, yaptığı incelemeler sonucu çarpıcı verilere ulaştı.

Yapılan analizlerde, her bir durak noktasının 250 metrelik yürüme mesafesinde kapsadığı mahalleler tespit edildi ve durak kapsamına giren mahalle ya da mahallelerin birim fiyat ve değerleri 2016 yılı aylık verilerinin ortalaması şeklinde baz alındı. REIDIN, toplam 12 hat üzerindeki 140 durağın çevresindeki konutların ‘metrekare satış ve kira fiyatı ortalamaları', ‘amortisman süreleri', ‘yıllık brüt getiri oranları'nı ‘İstanbul Raylı Sistem ve Metrobüs Hatları Konut Değer Haritası'nda yayınladı.

“Ulaşım hatları konut fiyatlarını doğrudan etkiliyor”

Bu araştırma ile Türkiye'de bir ilke imza attıklarını vurgulayan REIDIN CEO'su Ahmet Kayhan, “Konut fiyatlarına etki eden çok farklı etken olmakla birlikte, bunlar arasında özellikle ulaşım hatlarının yenilenmesi ve gelişmesine yönelik yatırımların konut fiyatlarını İstanbul ölçeğinde doğrudan etkilediği bir gerçek. İstanbul raylı sistem ve metrobüs hatları ile birlikte bireyleri şehrin merkezine ulaştıran imkanların gelişmesi, aslında bölge değerini de artırıyor. Merkeze yaklaştıkça ve ulaşım süreleri kısaldıkça, değer artış oranı da yükseliyor” dedi.

İstanbul'un en pahalı durakları: Hisarüstü, Zincirlikuyu ve Levent

REIDIN Konut Değer Haritası'nda İstanbul'un en pahalı durakları da ortaya çıktı. Değerlendirmeye göre Metro Hattı'nda yer alan Hisarüstü durağı çevresi, 24.935 TL/metrekare konut satış değeri ile en pahalı lokasyon oldu. Metrobüs hattının ana duraklarından Zincirlikuyu çevresi 14.360 TL/metrekare ile ikinci sırada, Metro hattında yer alan Levent durağı çevresi ise 12.655 TL/metrekare üçüncü sırada yer aldı. Haritaya göre konut satış değeri en düşük lokasyon ise ise tramvay hattında bulunan Sultançifliği durağı oldu. Sultançiftliği durağı çevresinin konut satış fiyatı, haritada 2.214/TL metrekare olarak yer aldı.

Alibeyköy ve Nurtepe duraklarındaki konutlarda değer artışı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistem hattını belirleyip çalışma başlattığı noktalardan Alibeyköy ve Nurtepe metro duraklarını araştıran REIDIN, 2009 yılından itibaren bu lokasyonlardaki satılık ve kiralık fiyatlarının değişimini inceledi. REIDIN'in araştırmasına göre Ocak 2009'da metrekaresi 1.576 TL olan Alibeyköy durağının yakınındaki konutların metrekare fiyatı Aralık 2015'te 2.749 TL'ye, Aralık 2016'da ise 2.932 TL'ye ulaştı. Ocak 2009'da metrekaresi 7.18 TL olan konutların kira değeri de Aralık 2015'te 14.46'ya, Aralık 2016'da ise 15.58'e çıktı. Alibeyköy durağı çevresinde 2009'dan 2015'e kadar geçen sürede konut fiyatlarında yüzde 86 kiralarda ise yüzde 116 artış yaşandığı görüldü.

Araştırmada, Ocak 2009'da 1.500 TL olan Nurtepe durağı yakınındaki konutların metrekare değeri 2015'te 2780 TL'ye, 2016'da ise 2936 TL'ye çıktı. 2009'da metrekaresi 7.40 TL olan kira fiyatı da Aralık 2015'te 14.65'e, Aralık 2016'da 15.97 TL'ye ulaştı. Nurtepe durağı çevresinde 2009'dan 2015'e kadar geçen sürede konut fiyatlarında yüzde 95.73 kiralarda da yüzde 115.81 oranında artış yaşandı.



Metrobüs Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları

Söğütlüçeşme 5.708 TL Altunizade 6.360, Zincirlikuyu 14.360, Halıcıoğlu 3.090, Cevizlibağ 6.177, Zeytinburnu 3.929, Bahçelievler 4.879, Yenibosna 4.730, Florya 4.871, Küçükçekmece 2.365, Avcılar Kampüs 2.374, M.Kemal Paşa 2.377, Cumhuriyet Mahallesi 2.034, Beylikdüzü Sondurak 2.569 TL/metrekare



Marmaray Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları:

Kazlıçeşme 3.198, Yenikapı 4.156, Üsküdar 4.268, Acıbadem 6.570 TL/metrekare

Kirazlı-Olimpiyat Başakşehir Metro Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları: Bağcılar 2.352, Mahmutbey 3.832, Olimpiyat 3.811, Başak Konutları 3.572 TL/metrekare

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları:

Yenikapı 4.156, Taksim 7.685, Mecidiyeköy 5.159, Levent 12.655, Sanayi Mh 4.629, Hacıosman 7.937 TL/metrekare

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları:

Yenikapı 4.156, Aksaray 4.033, Sağmacılar 2.796, Otogar 3.021, Zeytinburnu 3.929, Bahçelievler 4.879, İstanbul Fuar Merkezi İstasyonu 10.606 TL/metrekare



Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları:

Bağcılar 2.352, Üçyüzlü 2.429, Otogar 3.021, Aksaray 4.033, Yenikapı 4.156 TL/metrekare

Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları:

Kadıköy 5.765, Acıbadem 6.570, Söğütlüçeşme 5.708, Göztepe 4.184, Bostancı 4.184, Maltepe 3.595, Kartal 3.071, Pendik 2.849 TL/metrekare

Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları:

Üsküdar 4.268, Altunizade 6.360, Ümraniye 3.500, Dudullu 3.224, Veysel Karani 2.935 TL/metrekare

Levent-Boğaziçi Ü – Hisarüstü Metro Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları: Levent 12.655, Hisarüstü 24.935 TL/metrekare

Kabataş-Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları: Beşiktaş 7.089, Nurtepe 2.923, Alibeyköy 2.864, K.Karabekir 4.067, Mahmutbey 3.832 TL/metrekare

Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları

Bağcılar 2.352, Soğanlı 2.412, Z.Burnu 3.929, Akşemsettin 2.841, Çapa-Şehremini 3.995, Aksaray 4.033, Beşiktaş 7.089 TL/metrekare

Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı duraklarına yakın konutların metrekare satış fiyatları

Cevizlibağ 6.177, Rami 2.761, Bosna-Çukurçeşme 2.835, Karadeniz 2.590, 50.Yıl-Baştabya 2.353, Sultançiftliği 2.214, Mescid-i Selam 2.268 TL/metrekare.