İzmir’de kentsel dönüşüm yavaş ilerliyor

İzmir’de geniş çaplı ve ölçekte kentsel dönüşüm çalışmaları sürdürüldüğünü kaydeden EVA Gayrimenkul Değerleme İzmir Bölge Müdürü Filiz Akkaya, yaşanan gelişmeler hakkında çarpıcı bilgiler aktarıyor

İzmir'de kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilen bölgenin, yapı stoku açısından önemli büyüklüğe sahip Karabağlar ve Buca ilçelerinde yer aldığını ifade eden EVA Gayrimenkul Değerleme İzmir Bölge Müdürü Filiz Akkaya, ancak bu bölgelerin dönüşüm alanı olarak ilan edilmesine karşın proje süreçlerinde çeşitli nedenlerle aksamaların olduğunu ve sürecin yavaş işlediğini belirtiyor.

Riskli alan olarak ilan edilen Kadifekale ve Yeşildere bölgesinde ise tahliye süreçlerinin hızla sürdüğünü söyleyen Akkaya, bölgede ikamet eden halkın yaklaşık 15 km. uzaklıktaki Limontepe-Uzundere bölgesine taşındığını kaydediyor. Çok büyük bir alanı kapsayan Bayraklı Cengizhan ve Alparslan mahallerinin yer aldığı bölgenin kentsel dönüşüm bölgesi olarak belirlendiğini ifade eden Akkaya, imar planı çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi tarafından 2-3 yıldır devam ettiğini belirtiyor. Akkaya, Belediye ile mal sahiplerinin anlaşma aşamasında yaşanan problemler nedeniyle sürecin durma noktasına geldiğini ve bölgenin durumunun belirsizliğini koruduğuna dikkat çekiyor.

Kentsel dönüşüm alanı 4371 hektar

Akkaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1/25000 ölçekli planda yer alan Sağlıklaştırma ve Yenileme Program Alanları'nın büyüklüğüne bakıldığında 4371 hektarlık, diğer deyişle 43 milyon metrekarelik kentsel dönüşümün söz konusu olduğunu belirtiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin ilk etapta havalimanından yeni fuar alanına uzanan aksta bulunan Limontepe, Aktepe, Emrez bölgelerinde kentsel dönüşümü başlatmayı uygun gördüğünü kaydeden Akkaya, bu bölgelerde öncelikli hedefin Aktepe'de 12-13 bin, Limontepe'de ise 3 bin konut üretmek olduğunu dile getiriyor.

İzmir'de kentsel dönüşümün daha çok parsel bazında yapıldığını söyleyen Akkaya, Karşıyaka/Bostanlı mahallesinde ve yakın çevresinde, Bayraklı/Salhane-Turan ile Bornova/Yeşilova/Özkanlar bölgelerinde dönüşümün başladığını ve devam ettiğini kaydediyor. Ayrıca Kadifekale'de tahliye ve yıkım işlemleri hızla ilerlediğini belirten Akkaya, yenilenme oranının çok düşük seviyede olduğunu, genellikle parsel bazında yenilemelerin görüldüğünü ifade ediyor.

Kentsel dönüşüm kapsamında başta Bayraklı-Salhane-Turan bölgesi olmak üzere bölgeyle etkileşim içerisinde olan diğer merkezlerde de önemli yatırımların ve değişimlerin görülmeye başlandığını belirten Akkaya, Bayraklı-Salhane Turan bölgesinde ofis-rezidans-otel nitelikli karma projelerin yoğunluk kazandığını, Bornova-Yeşilova bölgesinde ise daha çok lüks konut projelerinin yoğunlaştığını söylüyor. Akkaya ayrıca, Karşıyaka ve Bornova'da dönüşüme uğrayan semtlerde ciddi arz sağlandığını ve bu arza karşılık talep sayısının da doğru orantılı büyüdüğünü belirtiyor.

Yüksek değer artışları görülüyor

Karşıyaka'da Aksoy-Girne Caddesi bölgesi incelendiğinde, bu bölgede genel olarak parsel bazında yenilemelerle konut fiyatlarında %70-100 arasında artışların olduğunu kaydeden Akkaya, Karşıyaka'nın merkezi bölgelerinde eski dairelerin ortalama metrekare birim fiyatlarının 2500-3000 TL seviyesinde olduğunu, yeni daire fiyatlarının ise 3750-8.000 TL/metrekare aralığında değiştiğini ifade ediyor.

Bayraklı ve Bornova'da eski konutların birim metrekare fiyatı 2500 TL civarında iken, yenilenen binalarda bu fiyatların 3500-8.000 TL/metrekare seviyelerine yükseldiğini belirten Akkaya, İzmir'in yeni kent merkezi olarak bilinen Bayraklı-Turan-Salhane bölgesindeki ofis-rezidans projelerinde metrekare birim fiyatlarının ise 7.000 TL/metrekare ile 12.000 TL/metrekare dolayında olduğunu kaydediyor.

Kentsel dönüşümle kısa vadede Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka'da ciddi değişimlerin yaşanacağını vurgulayan Akkaya, özellikle Bayraklı-Salhane-Turan aksı ile İzmir-Ankara karayolu üzerindeki yatırımların hız kazanacağını ileri sürüyor Yüksek katlı yapılaşmalarla şehrin çehresinin değişmeye başladığını söyleyen Akkaya, uzun vadede Ege mahallesi, Cennetçeşme, Uzundere, Narlıdere ve Menemen ilçelerinin kentsel dönüşümle gecekondu tarzı yapılaşmalardan arındırılacağını, şehir merkezindeki konut ihtiyacının bu bölgelerde yapılan site tarzı yapılaşmalarla karşılanacağını belirtiyor.