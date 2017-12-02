Kağıthane’nin emlakta en çok değerlenen bölgeleri

İstanbul’un gayrimenkul potansiyeli yüksek ilçelerinden Kağıthane’de emlak fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor. Kağıthane, 2018 yılının sonlarına doğru açılması beklenen Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının yanı sıra avantajlı lokasyonuyla emlak fiyatlarının arttığı bölgelerden biri oldu.

Kağıthane'de satılık konut fiyatları beş yılda yüzde 115, son bir yılda ise yüzde 0.62 artış gösterdi. Bölgede satılık konut ortalama metrekare fiyatları 3 bin 653 TL olurken, konut yatırım geri dönüş süresi 18 yıl oldu. Kağıthane'de satılık bir konutun fiyatı 273 bin 941 TL ile 456 bin 600 TL arasında değişiyor.

Bölgede birçok markalı konut projesi de hayata geçiriliyor. 2014 ile 2017 yıllarını kapsayan son üç yılda Kağıthane'de 45 konut projesi inşa edildi. Bu markalı konut projelerinde metrekare fiyatları 3 bin TL ile 11 bin TL arasında değişiyor. Peki, Kağıthane'de konut fiyatlarında hangi mahalleler ön plana çıkıyor? Konut metrekare fiyatı en yüksek bölgeler hangileri? İşte Kağıthane'de konut yatırımı yapmak isteyenler için Zingat.com emlak verileri…

Gültepe

Kağıthane'nin değerlenen bölgelerinden Gültepe'de satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 0.48 arttı. Gültepe mahallesinde ortalama konut metrekare fiyatları 3 bin 419 TL olurken, konut yatırım geri dönüş süresi ise 20 yıl oldu. Gültepe'de bir konutun ortalama fiyatı 256 bin 457 TL ile 427 bin 400 TL arasında oldu.

Yeşilce

Yeşilce'de satılık konut fiyatları yüzde 0.01 azalış gösterdi. Yeşilce mahallesinde ortalama konut metrekare fiyatları 3 bin 407 TL olurken, konut yatırım geri dönüş süresi ise 19 yıl. Bölgede satılık bir dairenin ortalama fiyatı ise 255 bin 515 TL ile 425 bin 900 TL arasında değişiyor.

Nurtepe

Nurtepe'de satılık konut fiyatları yüzde 0.17 azaldı. Bölgede ortalama konut metrekare fiyatları 3 bin 347 TL olurken, konut yatırım geri dönüş süresi 19 yıl oldu. Nurtepe mahallesinde satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 251 bin TL'den başlıyor.

Telsizler

Telsizler bölgesinde satılık konut fiyatı son bir yılda yüzde 2 arttı. Telsizler mahallesinde ortalama konut metrekare fiyatları 3 bin 463 TL olurken, geri dönüş süresi 17 yıl olarak hesaplanıyor. Bölgede satılık konut fiyatları ise 259 bin 737 TL ile 432 bin 900 TL arasında değişiyor.

Hürriyet

Hürriyet satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 0.26 artış gösterdi. Konut metrekare fiyatlarının 3 bin 356 TL olduğu bölgede, konut yatırım geri dönüş süresi ise 19 yıl. Hürriyet mahallesinde satılık konut fiyatları ise 251 bin 711 TL ile 419 bin 500 TL arasında oldu.

Çağlayan

Önemli bir lokasyonda bulunan Çağlayan'da satılık konut fiyatları bir yılda yüzde 0.22 arttı. Konut metrekare fiyatlarının 3 bin 367 TL olduğu bölgede, konut yatırım geri dönüş süresi 18 yıl. Çağlayan mahallesinde satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 252 bin 500 TL ile 420 bin 800 TL arasında değişiyor.

Kaynak: Zingat