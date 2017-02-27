Kentsel dönüşüm projesini kendisi yapmak isteyenlere 120 aya kadar kredi verilecek.

Kentsel dönüşümünü kendi yapana 120 aya kadar kredi

Kentsel dönüşüm projesini kendisi yapmak isteyenlere 120 aya kadar kredi verilecek.

Resmi Gazete’nin 25 Şubat tarihli sayısında yer alan dönüşüm projeleri özel hesabı yönetmeliğine göre, kentsel dönüşüm kapsamındaki evini kendisi yapmak isteyen vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılması için kurulacak özel hesaptan 120 aya kadar kredi alabilecek.

Açılacak kredinin yüzde 25’i peşin, kalanı ise inşaatın ilerlemesiyle orantılı olarak üç eşit taksitte ödenecek. Özel hesaptan kredi kullanmak isteyenler, bulundukları yerdeki Çevre ve Şehircilik il müdürlüklerine başvuracak. Riskli alan ve yapılar için yıkım kredisi de verilecek.

Kredi geri ödemeleri, brüt inşaat alanı 100 metrekareye kadar konutlar için 120 aya, 101-150 metrekare konutlar için 84 aya, 150 metrekareden büyük konutlar için 60 aya, 50 metrekareye kadar işyerleri için 48 aya, 50 metrekareden büyük işyerleri için 36 aya kadar taksitlendirilebilecek.