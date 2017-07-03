Kira artış oranları ne kadar? Kiralara ne kadar zam gelecek? (TEMMUZ 2017)

Hem ev sahiplerini ilgilendiren, hem de kiracıları ilgilendiren kira artış oranları açıklandı. 2017 yılının Temmuz ayı için belirlenen kira artış oranı belli oldu, kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte Temmuz 2017 kira artış oranı…

Yeni Borçlar Kanunu kapsamında getirilen sınırlama ile ev sahibi kendi kararına göre kira bedeline zam yapamıyor. Ev sahipleri artık, ”Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi” yani ÜFE rakamlarına bağlı kalarak kira artışı yapabiliyorlar. ÜFE oranı her ay açıklanırken bu oranın üzerinde kiraya zam yapılamıyor. Öte yandan hesaplanan kira artış oranı, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Temmuz ayında yapılacak kira artış oranı açıklandı. Buna göre, Temmuz ayında ÜFE oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,87 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,98 artış gösterdi. Bu rakama göre ev sahibi kira miktarına yüzde 9,98 artış yapabilir.

Derleyen: yeniemlak.com

KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Ev sahipleri kira sözleşmesinin bitiminde belirlenen yasal kurallar çerçevesinde kiraya zam yapabilirler. Yeni Borçlar Kanunu kapsamında yapılacak zam oranı, açıklanan ÜFE oranına bağlı tutuldu. Bu

bağlamda Temmuz ayı ÜFE oranını el alarak kira artış hesabı şu şekilde yapılır:

Kira Bedeli: 1000 TL

Kira Zam Oranı: 9,98

Zam Bedeli: 99,8 TL

Zamlı Kira Bedeli: 1.099.8 TL