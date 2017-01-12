Kiralık evlerde aranan 5 özellik

Kiralık ev arayanlar emlak sitelerinde uzun saatler geçirebiliyor. Bazı kiralık ev ilanları kısa sürede kiralanabilirken bazıları da beklenen sürede kiracı bulamıyor.

Kira geliri elde etmek amacıyla ev sahibi olanlar, yeni kiracıları konusunda seçici davranıyor olsa da, kiralık ev ilanlarına kısa sürede dönüş bekliyor. Bu noktada daha kolay kiralanabilen evlerin taşıdığı ortak özelliklere göz atmak gerekiyor.

Kiralık ev fiyatı ödenebilir olmalı

Kiralık ev bulmak, özellikle büyük şehirlerde yaşayan kiracılar için yorucu bir sürece dönüşebiliyor. Yine de kiracılar öncelikli olarak kiralık ev fiyatına önem veriyor. Aynı zamanda evin kira fiyatı kadar, söz konusu fiyatı karşılayan özelliklere sahip olması önem kazanıyor.

Merkezi konum değeri artırıyor

Şehir merkezindeki kiralık evlerin kira bedelleri daha yüksek olsa da, eğer kiracının ulaşım masraflarını rahatlatacak bir konuma sahipse kiracılar bu daireleri daha çok tercih ediyor. Ulaşım kolaylığı kadar hastane, okul, alışveriş merkezi gibi yerlere yakınlığı da bir dairenin daha kolay kiralanmasını sağlıyor.

Aidat miktarı belirleyici oluyor

Dairenin kirası uygun olsa da aylık apartman giderleri kiracıların bütçe hesaplamasında önemli bir yer tutuyor. Kiracılar kiralık dairenin fiyatını tek başına değerlendirmezken, aidatı da üzerine ekleyerek bütçelerini ne kadar etkileyeceğini hesaplamak zorunda kalıyor.

Sahip olduğu konutu kısa zamanda kiraya vermek isteyen ev sahiplerinin aynı zamanda gözden kaçırmaması gereken bir diğer konu ise, önceki kiracıdan kalan eve ait herhangi bir elektrik, su, doğalgaz gibi ödenmemiş faturaların bulunmaması…

Masrafsız daireler tercih ediliyor

Kiracılar yeni kira sözleşmesi imzaladıkları ev sahipleri ile sorun yaşamak istemiyor. Bu nedenle boyasından tesisatına kadar kiralayacakları evin olası masraflarını gözden geçiriyor. Masrafsız kiralık ev ilanları bu nedenle ilgi görüyor ve kiracılar tarafından daha çok tercih ediliyor.

Kullanışlı evler daha çabuk kiralanıyor

Bir evin kullanışlı bir iç plana sahip olması kiracıların kararlarında etkili olan özelliklerden bir diğeri. Evin toplam metrekaresi elbette önemli, ancak ağırlıklı olarak büyük salonu, geniş mutfağı, balkonu bulunması kadar güneş görmesi ve kombiye sahip olması da ısınma giderleri açısından belirleyici oluyor. Haliyle yalıtımlı binalarda bulunan daireler daha kısa sürede kiralanabiliyor.

Kaynak: Zingat.com