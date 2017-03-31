Kocaeli’de konut fiyatları yüzde 99 arttı

Son yılların yıldızı parlayan bölgelerden biri olan Kocaeli, özellikle Osmangazi Köprüsü’nün inşa edilmesiyle birlikte konut ve arsa fiyatlarının arttığı bir bölge haline geldi.

Son yılların yıldızı parlayan bölgelerden biri olan Kocaeli, özellikle Osmangazi Köprüsü’nün inşa edilmesiyle birlikte konut ve arsa fiyatlarının arttığı bir bölge haline geldi.

TOKİ ve inşaat firmalarının yoğun ilgi gösterdiği bir bölge olan Kocaeli, Türkiye'nin değerlenen bölgeleri arasında yer alıyor. Birçok araştırmada konut satın alma gücü en yüksek iller arasında çıkan Kocaeli'de konut fiyatları da hızla artıyor… Peki, son 10 yılda bölgede konut fiyatları ne yönde arttı? Kiralık fiyatları ne durumda? Bölgede konut stoğu ne kadar? Kocaeli'nde konut fiyatları neden artıyor ve bu bölge kârlı bir yatırım için uygun mu? İşte Kocaeli'nin konut grafiği…

Satılıkta yüzde 99, kiralıkta yüzde 68 artış

Kocaeli satılık ve kiralık konut fiyatlarının her geçen gün arttığı bir bölge. TÜİK geçtiğimiz ay açıkladığı verilerde 6,5 gün ile kira için en az Kocaeliler'in çalıştığını açıklanmıştı. Bu sonuçların çıkmasında kira maliyetleri kadar bölgede hane halkı gelirinin yüksek olması da önemli bir faktör oldu. Kocaeli, kişi başına düşen gelirin nüfusa oranlandığında gelir düzeyi en yüksek illerden biri. Bölgedeki konut satın alma gücü sebebiyle kiralık ve satılık konut fiyatları da her geçen gün artıyor.

Kocaeli'nin bu yükselişini daha iyi anlayabilmek için bölgedeki son 10 yıllık konut fiyat artışına bakmak gerekiyor. REIDIN verilerine göre Kocaeli'nde Şubat 2010 ila Şubat 2017 yılları arasında satılık konut fiyatları yüzde 99 artarken; bölgede kiralık konut fiyatları yüzde 70 arttı. Kocaeli'nde 100 metrekarelik bir dairenin ortalama satılık fiyatı 159.874 TL olurken; kiralık fiyatı 722 TL oldu. Bölgeden alınan ve kiraya verilen bir konutun geri dönüş süresi ise 18 yıl.

Konut stoğu en yüksek illerden!

Kocaeli, REIDIN Yapı Stoku Analizi'ne göre Ocak 2017 ile Ocak 2021 tarihleri arasında konut stoğu en yüksek 7 il arasında yer alıyor. Kocaeli'nde bu tarihler arasındaki konut stoğu; 8 proje ve 2 bin 900 daire. Bölgedeki konut projelerinde en düşük metrekare fiyatları 1.110 TL olurken; en yüksek metrekare fiyatı 4 bin 167 TL olarak gerçekleşiyor. Kocaeli'nde konut stoğunda öne çıkan ilçe ise Darıca… Üç projenin yer aldığı Darıca'de 624 daire, bir projenin yer aldığı Derince'de 568 daire ve bir konut projesinin yer aldığı Körfez'de 1.096 daire yer alıyor.

Kaynak: Zingat