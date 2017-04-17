Konut fiyat endeksi yükseldi

Mart ayında stok erime hızı %6 oldu Türkiye genelinde konut fiyatları %1.16 oranında yükseldi, en çok artış %2 ile Bursa’da yaşandı

Türkiye genelinde 68 il, 242 ilçe ve 1202 mahalleyi kapsayan ‘REIDIN Emlak Endeks' Mart ayı sonuçlarına göre ise konut fiyatlarında yüzde 1.16 oranında artış yaşandı.

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Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 8.93 olurken, yıllık bazda satılık konut fiyatlarının en çok yükseldiği ilk yüzde 28.42 ile Balıkesir oldu.

Mart ayında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği şehir yüzde 2.11 ile Bursa'da görüldü. Aynı dönem içerisinde konut satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir ise yüzde 1.04 oranı ile Çankırı olarak gerçekleşti. Geçen ay metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2 oranında artan Zonguldak, kiraların en çok yükseldiği şehir oldu.

1+1 dairelerin satışı azaldı

Türkiye İş Bankası'nın desteği ile hazırlanan REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.23, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2.36 oranında yükseldi.

Mart ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 33'ü bitmiş, yüzde 67'si ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Satışlar bir önceki aya göre, 1+1 konut tipi satışı yüzde 0.51 oranında azaldı. 2+1 konut tipinde yüzde 0.40, 3+1 konut tipinde yüzde 0.51 ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.33 oranında artış yaşandı.

Satışlarda banka kredisi kullanım oranının yüzde 33 olduğu mart ayında, stok erime hızı yüzde 6 olarak gerçekleşti. GYODER Başkanı Aziz Torun, 1 Şubat'ta başlayıp 31 Mart 2017'de sona eren ‘Gayrimenkulde Güç Birliği – 20 yıl vade düşük faiz' kampanyasının olumlu etkilerinin endekse yansıdığını belirtti.

Torun, “Kampanya ile birlikte kredi kullanım oranı ve stok erime hızı arttı. Ayrıca Türkiye'de yatırım yapan yabancılara ‘vatandaşlık hakkı' verilmesiyle ilgili düzenlemenin ardından Mart ayında yabancı yatırımcılara yapılan satış oranı yüzde 10'a yükselerek, son 6 ayın ortalaması olan yüzde 8'in üzerine çıktı” dedi.