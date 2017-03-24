Konut kredisini yeniden yapılandıracaklar dikkat!

İşte konut kredisini yeniden yapılandırmak isteyenlerin mutlaka bilmesi gereken önemli 6 bilgi…

Türkiye'de konut kredisi kullananlar ve kredi miktarları artış göstermeye devam ediyor. Son olarak Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından paylaşılan rakamlara göre, 2016 yılı sonunda konut kredisi kullanan kişi sayısı 2 milyonu aştı.

Geçtiğimiz Şubat ayında ise markalı konut projelerinden ev sahibi olanların yüzde 48'i banka kredisi kullanmayı tercih etti. REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi 2017 Şubat ayı sonuçlarında açıklanan bu bilgi, satın alacakları evi “birinci el konut” olarak bilinen yeni projelerdeki sıfır daireden yana kullananlar için geçerli. Peki konut kredisi ile ev sahibi olanlar kredilerini yapılandırmak istediğinde ne yapmalı? Özellikle kredi faizlerinin düştüğü dönemde tercih edilen kredi yapılandırma talebini takip eden süreçte nelere dikkat etmek gerekiyor?

Konut kredisinin yeniden yapılandırılması

İşte konut kredisini yeniden yapılandırmak isteyenlerin mutlaka bilmesi gereken önemli 6 bilgi…

Kredi yapılandırma, “daha önce kullanılan faiz oranlarından daha düşük faiz oranları ile kredi kullanarak kalan borcun ödenmesi” anlamına geliyor. Konut kredisinin yeniden yapılandırması kredinin kullanıldığı banka üzerinden yapılabileceği gibi, başka bir banka üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Kredinin yeniden yapılandırmasında ana amaç, kalan toplam kredi tutarının maliyetinin düşürülmesidir. Tüketici açısından önemli faydalarından biri; kredi borcunun vade, ipotek, para birimi, faiz gibi değişkenleri değiştirilerek daha iyi koşullarda düzenlenmesinin sağlanmasıdır. Konut kredisini yeniden yapılandıracakların söz konusu işlemden kazanç sağlamasının koşulu, faiz indiriminden elde edilen kârın yeniden yapılandırma masraflarından daha fazla olmasıdır. Kâr-zarar tablosunu doğru analiz etmek bu noktada önem taşır. Dolayısıyla dengeyi doğru kurgulayabilmek için doğru hesaplama yapmak şarttır. Yeniden yapılandırmada kredi taksit ödemelerinde vade süresini daha kısa planlayanlar geri ödeyeceği miktarı da azaltmış olur. Aksi halde vade uzadıkça ödenecek anapara ve faiz de artar.

Kaynak: Zingat