Konut satışları ocak ayında yüzde 12.8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 Ocak ayı konut satış verilerini yayınladı. Satışlar 2017 yılının Ocak ayına göre yüzde 12.8 arttı.

Türkiye genelinde konut satışları 2017 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,8 oranında artarak 95 bin 389 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 807 konut satışı ve %16,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 bin 686 konut satışı ve %11,2 pay ile Ankara, 5 bin 665 konut satışı ve %5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 11 konut ile Ardahan ve 48 konut ile Şırnak oldu.

Konut satış sayıları, 2016-2017



İPOTEKLİ SATIŞLAR

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %35,4 oranında artış göstererek 35 bin 993 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %37,7 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 272 konut satışı ve %17,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %69 ile Artvin oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 oranında artarak 59 396 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 9 bin 535 konut satışı ve %16,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %60,3 oldu. Ankara 6 bin 188 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 bin 287 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 6 konut ile Hakkari oldu.

ŞEKİLLERE GÖRE SATIŞLAR



Satış durumuna göre konut satışı, Ocak 2017



44.235 KONUT İLK KEZ SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %10,4 artarak 44 bin 235 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %46,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 7 bin 774 konut satışı ve %17,6 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 972 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 333 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ ELDE SON DURUM

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %15 artış göstererek 51 bin 154 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 8 bin 33 konut satışı ve %15,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %50,8 oldu. Ankara 6 bin 714 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 332 konut satışı ile İzmir izledi.

YABANCILARA SATIŞ AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2 azalarak bin 386 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2017'de ilk sırayı 441 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 264 konut satışı ile Antalya, 137 konut satışı ile Bursa, 72 konut satışı ile Ankara, 70 konut satışı ile Sakarya ve 62 konut satışı ile Yalova izledi.

Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 279 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 144 konut ile Suudi Arabistan, 115 konut ile Kuveyt, 107 konut ile Afganistan ve 60 konut ile Rusya Federasyonu izledi.