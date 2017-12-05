Konutta en hızlı Esenyurt-Beylikdüzü kazandırıyor

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş., 2017 yılı Mart – Eylül arasındaki 6 aylık dönemi kapsayan “Bir Bakışta Markalı Konut Piyasası / 6 Aylık Değerlendirme” raporunu yayımlandı.

İstanbul genelindeki markalı konut projelerine ilişkin analizlerin yer aldığı “Bir Bakışta Markalı Konut Piyasası / 6 Aylık Değelendirme” raporunda bölgelerde meydana gelen değer değişimleri ve gayrimenkullerin geri dönüş süreleri incelendi.

Rapor, 2017 yılı Mart ayı öncesi tamamlanan 50 adet, 2017 yılı Mart-Eylül döneminde tamamlanan 25 adet ve inşaatı devam eden 65 adet olmak üzere toplamda 140 adet markalı konut projesi incelenerek hazırlandı.

Geri dönüş süresi Avrupa Yakasında daha hızlı

İstanbul'daki markalı konut projelerinin ortalama geri dönüş süresinin 24.7 yıl olarak belirtildiği raporda, Avrupa Yakasının ortalama geri dönüş süresi 23.8 yıl olarak hesaplandı. Avrupa Yakasında geri dönüş süresinin en hızlı olduğu bölge 19.3 yıl ile Esenyurt-Beylikdüzü olarak belirtildi. Avrupa Yakasında geri dönüş süresi en uzun olan bölge ise 30.1 yıl ile İstinye-Tarabya bölgesi oldu.

Anadolu Yakasında ise geri dönüş süresi en hızlı olan bölge 21.8 yıl ile Sancaktepe-Sultanbeyli-Samandıra bölgesi olurken en uzun olan bölge 34.4 yıl ile Kadıköy-Bağdat Caddesi-Göztepe-Kozyatağı bölgesi olarak belirtildi.

Değeri en çok artan bölge: Sancaktepe-Sultanbeyli-Samandıra

6 aylık dönem içerisinde değeri en çok artan bölge %8,2 ile Anadolu Yakasında yer alan Sancaktepe-Sultanbeyli-Samandıra bölgesi oldu. İstanbul genelindeki yüksek fiyatlara karşın konumu itibarıyla fiyatların düşük olmasının değer artışını olumlu yönde etkilediği belirtildi.

Sancaktepe-Sultanbeyli-Samandıra bölgesinin ardından, %7,9 ile Çekmeköy-Taşdelen bölgesi değeri en çok artan ikinci bölge oldu. Bomonti bölgesi ise % 7,4 ile 3. sırada yer aldı.

Avrupa Yakasında Bomonti bölgesi %7,4 değer artış oranıyla lider

Avrupa Yakasındaki markalı konut projelerinin ortalama 6 aylık değer artış oranı %3,8 iken Anadolu Yakasının ortalama değer artış oranı %4,0 oldu.

Bomonti bölgesi %7,4 artışla Avrupa yakasında fiyatın en çok arttığı bölge oldu. Bomonti bölgesini %6,3 değer artışı ile Halkalı-Başakşehir-Ispartakule ve Kayaşehir takip etti.

Bununla birlikte, Avrupa Yakasında İstinye – Tarabya bölgesinde fiyatların % 2,3 oranında, Anadolu Yakasında Kadıköy-Bağdat Caddesi-Göztepe-Kozyatağı bölgesinde ise % 0,5 oranında gerilediği görüldü.