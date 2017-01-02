Lojman kiraları belli oldu

Maliye Bakanlığı 2017 kamu konutlar kira bedellerini belirledi.

Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğe göre, Maliye Bakanlığı 2017 yılı için kamu konutlarının bira bedellerini belirledi. Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için, kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 1,82 TL, kalorifersiz konutlarda 2,84 TL, kaloriferli konutlarda 3,73 TL kira bedeli alınacak.

Aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,44 TL/m² ilave kira bedeli alınacak. Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilecek. Sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için, elektrik için 0,83 TL, su için 0,72 TL, elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,54 TL, konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,39 TL ilave kira bedeli alınacak.

-YAKIT BEDELLERİ-

Eğer oturduğunuz konutun yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik ediliyorsa ve ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamışsa her bir metrekare için 1,49 TL yakıt bedeli tahsil edilecek. Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda, yakıt bedelinin 3 katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilecek. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil alınacak. Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,17 TL alınacak.