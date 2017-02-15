Mina Towers’ta yüzde 10 indirim

Başaran Yatırım Holding güvencesiyle Fikirtepe'de hayata geçirilen Mina Towers, 2017 yeni dönem fırsatıyla yüzde 10 peşin indirimi ve kişiye özel esnek ödeme koşullarından oluşan avantajlı bir yatırımla ev sahibi olma imkanı sunuyor.

Mina Towers’ta farklı kombinasyonlarda 20 tip daire bulunuyor. Projede 1+0 ile 5,5 +1 arasında herkesin ihtiyacına göre değişen daire seçenekleri yer alıyor.

Genişliğin ve ferahlığın ön planda olduğu daireler size özel bir yaşam deneyimi sunuyor. Geriye, yaşam şeklinize en uygun olan daireyi seçmek kalıyor. Başaran Yatırım Holding, inşaatına başlanan projeyi 18 ay içinde teslim etmeyi hedefliyor. Teslimat sonrasında yatırımcısına minimum % 40 oranında prim sağlayacağı ön görülen proje, bu kampanyada doğru yatırımla ayrıcalıklı bir yaşam fırsatı da sunuyor.

Yolanthe Sneijder Cabau'nun marka yüzü olduğu Mina Towers, çizgisi ile bölgedeki farklılığını hissettiriyor.

Yaşamı Kolaylaştırmak İçin Tasarlandı

Sadece konut projesi değil, geleceğin yaşam biçimi olarak bölgedeki iddiasını ortaya koyan proje, Mimar Eren Talu imzasını taşıyor. Daireler; Anadolu Yakası, Adalar ve tarihi yarımadanın eşsiz manzarasını sizlerle buluşturuyor. Yaklaşık 1500 konut ve 95 ticari alandan meydana gelen proje, Mandıra Caddesi'nde 26 bin m'2 lik arazi üzerinde 6 kule olarak inşa ediliyor. Projede 1+0 ile 5,5 +1 arasında değişen daire tipleri farklı stillere, ihtiyaçlara ve kişisel yaklaşımlara ileri nesil bir anlayış getiriyor. Satış ofisi ve örnek dairelerinin iç mimari çözümleri Beril Başaran – Artebel Design tarafından tasarlanıp uygulanan proje, konut kavramına yeni anlamlar kazandırmayı hedefliyor.

Şehir içi ve şehirlerarası ulaşımın önemli noktası olan köprülere, hava alanlarına, Göztepe D100 karayolu üzerinden Avrupa Yakasına ulaşacak Avrasya Tüneli ve Bağdat Caddesi'ne kolayca ulaşılabilecek bir konumda yer alan Mina Towers, profesyonel ve sosyal hayatın en önemli değeri “zamanı” en verimli şekilde kullanmanızı sağlıyor.

Yaşamın, bu yaklaşımla ele alındığı proje, bunu önce akılcı bir mimari konsepte, sonra da günün her anına yayılan hizmet anlayışına dönüştürek sağlıyor. Çarşı alanında mağazaların yanı sıra açık teras alanlarının bulunduğu cafe & restoranlar, çocuk oyun alanları, fitness, SPA merkezi, açık ve kapalı yüzme havuzları projede yer alan sosyal olanaklar arasında.