Modda Bulvar’ın örnek dairesi hazır

0ntan İnşaat’ın yeni projesi Modda Bulvar’ın Satış Ofisi’nin ardından örnek dairesi de hizmete girdi.

‘İçinde başka bir dünya var' sloganıyla ön plana çıkan projenin tanıtımının üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen yoğun bir ilgi gördüğünü belirten Ontan İnşaat Satış ve Pazarlama Direktörü Özgür Güzel, “İzmir'in sosyal projesi Modda Bulvar’ın örnek dairesi de hizmete girdi. Örnek dairemiz haftanın yedi günü gezilebilir. İzmir'deki inşaat sektörü hızla gelişmeye devam ediyor. Bu hızlı büyümenin içerisinde yer alan Ontan İnşaat, yenilikçi, farklı çalışmalara imza atmaya devam ediyor. İzmirlilerin Modda Bulvar Projesine gösterdikleri yoğun ilgiden çok memnunuz” diye konuştu.

Akvaryum ve Müzeler Yer Alıyor

5 bloktan oluşan 1+1' den 4+ 1'e farklı tip daire seçeneklerinin yer aldığı 1050 konutluk projenin ilk etabının teslim tarihinin 2019 olduğunu belirten Güzel, isteyene teras isteyene bahçe isteyene ise deniz manzarası seçeneği sunduklarını ifade etti.

195.000 TL'den başlayan fiyatların lokasyon, sosyal donatılar ve ünite büyüklükleri göz önünde bulundurulduğunda hem yatırım hem oturma amaçlı ev almak isteyenlerin ilgisini çektiğini kaydeden Güzel, şu ana kadar gelen talepten son derecek memnun olduklarını sözlerine ekledi. Güzel, çarşısı, restorantları, Akvaryumu, Bilim ve Sanat Müzeleri, kafeleri, açık ve kapalı yüzme havuzları, Spor Salonu, Tıp Merkezi ile şehrin tüm renklerini müşterilerinin ayağına getirmeyi planladıklarını ifade etti.