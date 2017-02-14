Nef, 4 projesinde 20 yıl taksit yapıyor

Nef, "Gayrimenkulde Güç Birliği, Daha Güçlü Türkiye" kampanyasının ikinci adımı olan 240 ay vadeli kredili konut satışı kampanyasına destek olma kararı aldı.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ile Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) üyelerinin de katıldığı kampanyaya Nef de 4 yeni projesi ile dahil oldu.

Henüz satışa çıkmayan Nef Ataköy Residence; ön lansmanı yapılan Nef Bahçelievler ve Nef Sancaktepe ile İş GYO – Nef ortak projesi olan İnistanbul Topkapı projeleriyle kampanyaya destek veren Nef; 240 ay için yüzde 0,79 faiz oranı ile yüzde 5'ten başlayan peşinatlı ödeme seçeneği sunuyor.

Kampanya kapsamında ayrıca 60 aya yüzde 0 faizli ve 120 ay yüzde 0,45 faizli kredi kullanma ve teslimden sonra kredi taksitlerini ödemeye başlama fırsatları da sunuluyor. Kampanya 31 Mart 2017 tarihine kadar sınırlı sayıda konut için geçerli olacak.