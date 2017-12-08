Nef’in ticari üniteleri açık artırma ile satışta

Nef, emlak yatırımı yapmak isteyenler için etkili bir satış yöntemi sunuyor. İstanbul’un en prestijli bölgelerinde yer alan Nef projelerindeki mağaza ve ofisler, 21 Aralık Perşembe günü saat 13:00’te Haliç Kongre Merkezi’nde açık artırmayla satışa sunuluyor.

Son 3 yıldır sektör lideri olan Nef, İstanbul'un en prestijli bölgelerindeki 141 adet ticari gayrimenkulü, açık artırma ile satışa çıkarıyor. Ataköy, Bahçelievler, Levent, Topkapı, Basın Ekspres, Sancaktepe, Kağıthane, Merter, Kemerburgaz gibi merkezi lokasyonlarda yer alan Nef projelerindeki mağaza ve ofislerin dahil olacağı açık artırma, 21 Aralık Perşembe günü saat 13:00'te Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

14 ilden ve internet üzerinden katilim imkânı

TURYAP tarafından düzenlenen ve ticari gayrimenkul danışmanlığını JLL'in üstlendiği açık artırmaya, www.turyap.com.tr adresinden online olarak katılınabildiği gibi; Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon dahil 13 ilden de canlı yayınla katılım sağlanabiliyor.

290 bin TL'den başlayan fiyatlara, 2023'e kadar garanti kira destekli

Ataköy ve Levent gibi İstanbul'un cazibesi en yüksek noktalarında yer alan ödüllü Nef projelerindeki üniteler, 750 metre çevresinde 15 binden fazla kişinin yaşadığı ve insan trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde; metro, metrobüs ve ana ulaşım hatlarına yürüme mesafesinde bulunuyor.

290 bin TL ile 10 milyon TL arasında değişen fiyatlarla açık artırmaya çıkacak tapulu ofis ve mağazalar, aynı zamanda hazır kiracılı veya hemen kiralamaya hazır durumda olmaları ile de yatırımın cazibesini artırıyor. Nef ayrıca, açık artırma kapsamında satılacak ticari gayrimenkullere 2023'e kadar garantili kira desteği sağlıyor.

Açık artırmada bir ilk; vadeli ödeme planı

Nef, 21 Aralık'ta düzenlenecek açık artırma ile bir ilke imza atıyor ve satılacak tüm gayrimenkuller için ilk defa bir açık artırmada vadeli ödeme planı uyguluyor. Açık artırma kapsamında, uzun süredir beklenen Nef projelerindeki mağaza ve ofisler, peşin ödemede fiyat avantajının yanı sıra, %10'dan başlayan peşinatlar ve 36 aya varan vadeli ödeme planlarıyla yatırımcılarla buluşacak.