Next Level Çayyolu’nda kampanya

Ankara’da Next Level kalitesi ile başarılı projelere imza atan Pasifik, GYODER'in başlattığı kampanyayı Next Level Çayyolu’na taşıdı.

Yeni kampanyasıyla da ekonomiye destek vermeye devam eden Pasifik, Ankara’nın yatırım değeri en yüksek bölgesi Çayyolu'nda hayata geçirdiği Next Level Çayyolu'nda, 31 Mart 2017'ye kadar 5 yıla kadar vadeli alımlarda yüzde sıfır, 10 yıla kadar vadeli alımlarda ise aylık yüzde 0,45 faiz uygulayacak.

Peşin alımlarda yüzde 15 indirim imkânı sunulan Next Level Çayyolu'nda, ocak ayında başlayan ve büyük konutlarda KDV oranını yüzde 18'den yüzde 8'e düşüren düzenleme ile de ekstra yüzde 10 KDV indirimi sağlanıyor.

Next Level Ankara'nın başarısı sonucunda gelen yoğun talep üzerine başlanan Next Level Çayyolu'nda, villa, loft, teraslı, buçuk oda çözümlü ferah dairelerin yanı sıra ayrıcalıklı penthouse seçenekleri bulunuyor. Next Level farkını ve kalitesini yaşamak isteyenlere, 3+1'den, 7,5+2'ye kadar farklı büyüklükte toplam 429 konutta 92 farklı daire tipi sunuluyor. Projede tüm konutlara en az iki araçlık kapalı otopark alanı veriliyor.

Next Level Çayyolu, 101 dönüm orman alanının yanı başında ve 191 dönümlük rekreasyon vadisinin tam ortasında yer alıyor. Proje, yemek okulundan standart ölçülere sahip kapalı basketbol salonuna, açık ve kapalı yüzme havuzlarından piknik yapılabilecek, futbol oynanabilecek, açık havada sinema keyfi yapılabilecek 5 bin metrekarelik çim etkinlik alanına kadar farklı sosyal imkânlar sunuyor.

Özel bahçeleri, geniş terasları, keyifli balkonları ile yeşille iç içe bir yaşam vaat eden Next Level Çayyolu, klasik tarzı sevenlere Viyana, modern, minimalist ve yenilikçi ögelerden hoşlananlara Milano, modern ile klasiğin harmanlanıp farklı yorumlanmasını sevenlere ise Chicago ile üç ayrı tarzda iç mimari seçeneği sunuyor.