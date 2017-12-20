Piyalepaşa İstanbul’un Alışveriş Sokağı tanıtıldı

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, perakende sektörünün önde gelen temsilcilerine, Piyalepaşa İstanbul’un simgesi olan Alışveriş Sokağı’nı tanıttı.

550 metre uzunluğunda, 17 metre genişliğinde ve içerisinde 120'nin üzerinde mağazanın yer alacağı Alışveriş Sokağı'nın 2019 yılı Mart ayında açılması planlanıyor.

Merkezi lokasyonu ile de dikkat çeken Piyalepaşa İstanbul, Dolmabahçe ve Kâğıthane tünellerine yakınlığı sayesinde D-100 Karayolu ve çevreyolu bağlantılarına ulaşım kolaylığı sağlarken, Beyoğlu, Nişantaşı, Kabataş ve Beşiktaş gibi şehrin cazibe merkezlerine de yine bir kaç dakikalık ulaşım mesafesinde yer alıyor.

Türkiye'nin en köklü markalarından Polat'ın özel sektör tarafından hayata geçirilen en büyük kentsel dönüşüm projesi Piyalepaşa İstanbul, aralarında Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Mudo Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Taviloğlu, İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Ayaydın, Adil Işık firmasını temsilen Alican Işık, Sevil Parfümeri'nin kurucusu Yusuf Sevilla, Brooks Brothers & Edwards CEO'su Füsun Kuran, Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, Vakko Gayrimenkul ve Satış Grup Başkanı Emrah İnel, Kemal Tanca Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Tanca, Elle Shoes Yönetim Kurulu Üyesi Mete Akar ve Paul&Shark Ülke Müdürü Selçuk Güzenge'nin de bulunduğu perakende sektörünün önemli isimlerini ağırladı. Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat'ın ev sahipliğinde bir araya gelen sektör temsilcileri, 550 metre uzunluğunda, 17 metre genişliğinde ve içerisinde 120'nin üzerinde mağazanın bulunacağı Alışveriş Sokağı ile ilgili bilgiler aldılar.

Toplantıda bir konuşma yapan Adnan Polat, yaptıkları araştırmalar neticesinde AVM trendinin değişmeye başladığını gördüklerini belirtti. Bu değişimi bizzat gözlemlediklerini söyleyen Adnan Polat, “İnsanlar artık kapalı yapılar içerisinde alışveriş yapmaktan sıkılıyorlar. Onlar açık alanlarda, tıpkı bir sokak ortamı hissiyatıyla alışveriş yapmak istiyorlar. Biz de buradan yola çıkarak Piyalepaşa İstanbul'da Alışveriş Sokağı kurguladık ” dedi.

12 bin kişi yaşayacak 10 milyon kişi ziyaret edecek

Projenin hızlı gelişen bir bölgede yer aldığının altını çizen Adnan Polat, Piyalepaşa İstanbul'un ulaşım açısından da merkezi bir lokasyonda olduğunu kaydederek, “Projemizin etrafında iki ayrı tünel bulunuyor. Bu tünellerden birisiyle Beşiktaş'a diğeriyle Kâğıthane'ye bağlanabiliyorsunuz. Bu sayede şehrin her noktasına hızlıca ulaşma imkânınız oluyor” dedi. Tamamlandığında 12 bin kişinin yaşayacağı ve 120 ile 140 arası mağazanın yer alacağı Alışveriş Sokağı'nı yılda 10 milyon kişinin ziyaret edeceğini ifade eden Adnan Polat, “Haziran 2018'de konutların ilk etabının teslimlerine başlıyoruz. Alışveriş Sokağımızı ise 2019 Mart ayında açmayı planlıyoruz” dedi.

120 mağazalı Alışveriş Sokağı

Mimarisi ve konsepti ile Nişantaşı ve Beyoğlu'nu anımsatan, 550 metre uzunluğunda, 17 metre genişliğindeki 2 katlı Alışveriş Sokağı'nda (AVS) mağazaların yanı sıra 9 salonlu sinema kompleksi, zengin fastfood noktaları ile farklı damaklara hitap eden seçkin restoran ve kafeler bulunuyor. Kısa süreli park, taksi ve vale imkânlarının yanı sıra metrobüs ve metrolara shuttle hizmeti gibi avantajlar sunan AVS'de yıl içerisinde çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenlenecek. Piyalepaşa İstanbul'un simgesi olan Saat Kulesi adeta bir kültür sanat merkezine dönüştürülecek. Projede yer alan 1000 metrekarelik sanat merkezi içerisinde ise 700 metrekarelik bir sergi salonu bulunuyor. 3.900 araçlık 4 katlı otopark alanı bulunan Piyalepaşa İstanbul'da daire sahipleri ve ziyaretçiler arabalarını rahatlıkla park edip, dolaşabilecekler.