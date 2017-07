Sahibinden satılık ya da kiralık ‘Şato’

Avustralya’nın Brisbane şehrindeki Game of Thrones'tan fırlamış gibi duran ‘şato ev’, görüntüsünün yanı sıra hikayesi ile de dikkat çekiyor.

İzlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisi hayatımıza girdiğinden beri popülaritesi daha da artan ev, Crossman Ailesi tarafından 2009 yılında onların deyişiyle ‘eğlencesine' yaptırılmış. O sırada henüz bir aile değillermiş gerçi. Ben Crossman, “Birkaç şişe içkiden sonra eşim ve ben biraz farklı bir şey inşa etmeye karar verdik” diyerek anlatıyor şato evin ortaya çıkış hikayesini.Ev biter bitmez evlenen Crossman çifti burada yaşamaya karar vermiş. Düğün de tabi ki ortaçağa özgü bir konseptle bu şato evde gerçekleşmiş.

Sonraki zamanlarda da sık sık tematik partiler tertip etmişler evde. Dışarıdan bakılınca gerçek bir şatodan hiç de farkı olmayan bu eve sahip olmak için ise çuvallar dolusu altın değilse de 600 bin dolar saymanız gerekiyor. Kiralamak isteyenlerin ise haftada 550 Doları gözden çıkarması lazım. Crossman çifti evde o kadar anı biriktirmiş ki ‘ayrılmak çok zor oldu' diyorlar. Surlar ve mazgallı siperleri bile olan eve giriş, tıpkı orjinal şatolarda olduğu gibi açılıp kapanan köprü ile oluyor. Neyse ki kapıdan ‘düşman elçisi' girip savaş ilanı duyurmuyor. 4 oda ve iki banyolu evin sakinleri, eş dost en çok da çocuklar giriyor otantik kapıdan. Evde bu zamana kadar Crossmann ailesinin dışında en çok çocuklar vakit geçirmiş zaten. Nitekim aile ‘şato ev'de sık sık çocuk partileri düzenlermiş.

Çiftin bir kızları var. Nam-ı diğer Prenses Elizabeth. Küçük kızın adı gerçekten de Elizabeth. Crossman'lar ya Game of Thrones'a kendilerini çok fazla kaptırmışlar ya da gerçekten çılgın birer girişimciler. İkinci seçenek daha muhtemel olacak ki genç çiftin yeni planı korsan gemisi şeklinde bir pub inşa etmek.

Prenseslere layık bir oda!

Ben Crossman, evin dışı kadar olmasa da içinde de ‘şatoların otantikliğine' halel getirmeyecek bir takım ufak ayrıntılara yer vermiş. Mesela kızlarına atlı araba şeklinde özel bir yatak yaptırmışlar. Tıpkı Sindrella yatağı gibi… Odaların geometrik planı da ortaçağ mimarisine uygun olarak düşünülmüş. Banyodaki eskitme eşyalar, oldukça derin bir küvet, oturma odasındaki dökme demirden şamdanlar, ahşaptan yapılma çift kanatlı kapılar kısacası Tudor (İngiliz Kraliyet ailesi) stili iç mekan tasarımı, her an bir yerlerden Cersei Lannister'in çıkıp etrafa emirler yağdıracağı hissini uyandırıyor. Ya da dizinin küçük adamı Tyrion Lannister'ın masanın üzerinde duran üzümlerden alıp yerken bir yandan da aile üyelerine yönelik sıra dışı çıkışlarından birini yapacağı hissini… Ancak görüntü ortaçağa ait olsa da evin kullanımında oldukça modern bir altyapı mevcut. Açık plan mutfak, her odada net bir bağlantı sunan internet altyapısı, çevre dostu güneş panelleri ve su deposu ile evde her türlü modern ihtiyaç düşünülmüş durumda.