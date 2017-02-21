Sapphire’de dev satış

Türkiye'nin en yüksek binası Sapphire'de Kiler GYO 47 rezidans daire birden sattı

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türkiye'nin en yüksek binası Sapphire’de blok satış gerçekleştirdi.

Kiler GYO tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, Mehrdad Safari adlı İranlı işadamı, 90 milyon 504 bin dolar + KDV bedelle 47 rezidans satın aldı.

Böylece inşaatına 2006 yılında başlanan ve yapımı 2011 yılında tamamlanan Sapphire’de tüm rezidanslar satılmış oldu. 152 milyon dolar değer biçilen Sapphire AVM ve Seyir Terası halen Kiler GYO’nun elinde bulunuyor.

İstanbul'un 4. Levent semtinde bulunan Sapphire, 262.5 metre anten yüksekliği ile Avrupa’nın (Moskova hariç) en yüksek residence binası.

Konut, avm, seyir terası kullanımlarının bir arada yer aldığı karma bir proje olan Sapphire 10 bodrum ve yerüstünde 56 kattan oluşuyor.