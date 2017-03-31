Satın aldığınız daire numarası tapuda farklı mı?

Bir ev satın alındığında gayrimenkulün yeni sahibini bir dizi yasal işlem bekliyor. Evin bulunduğu bölgenin bağlı olduğu belediye ve tapu dairesi arasında geçen söz konusu yasal işlemler arasında rayiç bedelinin belirlenmesi, tapu harcının yatırılması, gerekli evrakların hazırlanarak tapuya başvurulması yer alıyor.

Bir ev satın alındığında gayrimenkulün yeni sahibini bir dizi yasal işlem bekliyor. Evin bulunduğu bölgenin bağlı olduğu belediye ve tapu dairesi arasında geçen söz konusu yasal işlemler arasında rayiç bedelinin belirlenmesi, tapu harcının yatırılması, gerekli evrakların hazırlanarak tapuya başvurulması yer alıyor.

Belediye ve tapu kayıtlarını gerçekleştirirken, ileride önemli sorunlara neden olacak detayların farkında olmak ise ayrı bir önem taşıyor. Belediye veya tapu işlemleri aşamasında en sık yaşanan durum, satın alınan dairenin kapı numarasının tapudaki projede belirtilen kapı numarasından farklı olmasıdır. Farklı kapı numarası olarak kayıt edilen daire ile ilgili yeni sahibi ileride birtakım sorunlarla baş etmek zorunda kalabiliyor.

Dairenin farklı bir kapı numarasına sahip olmasının pek çok etkisi olabiliyor. Siz güney cepheli bir daireyi beğenip satın alırken, tapudaki projede kuzeye bakan dairenin kapı numarası kayıtlıysa veya söz konusu farklı daire numarası bodrum kat ya da üst kat daireye ait görünüyorsa evin gerçek değeri de bu kayıttan etkilenebiliyor. Yeni ev sahibinin yatırım amaçlı olarak daireyi satın alması halinde ise, ileride satışını gerçekleştirmesi olasılığında da benzer sorunların tekrar etmesi mümkün oluyor.

Bu ve benzer aykırı durumlara, konut kredisi için başvuruların bankaların ekspertizlere hazırlattığı ekspertiz raporunda da ortaya çıkması sık yaşanıyor. Bu durum en sık kat mülkiyeti kurulmuş binalarda belediyedeki proje numarası ile Tapu Müdürlüğü'nde kayıtlı bağımsız bölüm numarasının aynı olmaması nedeniyle yaşanıyor.

Satın aldığı dairenin kapı numarasının belediye veya tapudaki projede farklı olarak kayıtlı olması durumunda yapılması gereken ise değerleme raporu hazırlatmaktır. Değerleme raporu için gayrimenkul değerlendirme şirketlerine başvurmak gerekiyor. Farklı daire numarası kaydı ile karşılaşıldığında, kadastro müdürlükleri veya lisanslı harita kadastro büroları tarafından hazırlanan raporlarla da ilerlemek mümkün oluyor. Raporda aykırılık sonucuna varıldığında, bir düzeltme raporu hazırlatılarak önce belediyeye gidilerek onay alınması, ardından da Tapu Sicil Müdürlüğü'ne başvurularak sorunun ortadan kaldırılması sağlanabiliyor.

Kaynak: Zingat