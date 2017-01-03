Seba İnşaat’tan Cendere’ye konut projesi

Geçmişte Ulus ve İstinye bölgesinde birçok projeye imza atan Seba İnşaat, kentsel dönüşümle yıldızı parlayan Ayazağa Cendere Vadisi’ne odaklandı.

Yaklaşık 20 yıldır ağırlıklı olarak İstanbul ve Bodrum’da gayrimenkul projeleri geliştiren Seba İnşaat, İstanbul’un yıldızı parlayan bölgelerinin başında gelen Cendere Vadisi’nde Seba Office Boulevard projesinin ardından bu sefer de Seba Flats adında lüks bir konut projesine başlamaya hazırlanıyor.

Seba Flats, 20 Bin metrekare arazi üzerine konumlandırıldı. Proje, toplam 202 daire 7500 metrekare çarşı alanından oluşuyor. Toplam 13 katlı 2 blok şeklinde tasarlanan projenin her bir bloğunda 101 daire yer alıyor.

Cendere'ye değer katacak proje

75 ile 270 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1, 3+1(dubleks) ve 4+1(dubleks) şeklinde daire seçeneklerinin yer aldığı projenin, 2018 sonunda teslim edilmesi planlanıyor. Metrekaresi 11,375 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan projede sosyal tesisler, açık yüzme havuzu, fitness center, çocuk parkı gibi sosyal donatı alanları yer alıyor.

Akıllı bina donanımının bulunduğu projede; otopark alanında her daireye metrekaresine göre kapalı park alanı sunuluyor.

Cendere'ye değer katacak bir projeye imza attıklarını vurgulayan Seba İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Engin Keçeli, “Önümüzdeki dönemde Etiler, Ulus bölgesinde yeni konut projelerine başlayacağız” şeklinde açıklamada bulundu.