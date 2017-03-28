Self İstanbul’da ön talep toplanıyor

Karden İnşaat’ın merakla beklenen Self İstanbul projesinde ön talep dönemi başladı.

Karden İnşaat, Beylikdüzü – Bahçeşehir TEM bağlantı yolu bitişiğinde inşasına başladığı Self İstanbul projesinde lansman öncesi avantajlı fiyatlarla ön talep toplamaya başladı. Bölgede hayata geçirdiği referans projesi “Sembol İstanbul” ile dikkatleri çeken firma, aynı lokasyondaki yeni projesi “Self İstanbul” ile estetik bir projeye daha imza atacak.

609 daire ve 60 dükkandan oluşan proje, İstanbul'un en hızlı değer kazanan bölgesi Esenyurt ile Beylikdüzü'nün kesiştiği TEM bağlantı Otoyolu'nun bitişiğinde konumlanıyor.

Ön talep dönemine özel avantajların sunulduğu projede lansmanın ardından satışların metrekaresi 4 bin TL'den başlayacağı belirtildi.

203 MİLYON TL'LİK YATIRIMLA YÜKSELİYOR

Bölgenin en değerli noktasında, 132 bin metrekare alan üzerinde 203 milyon TL'lik yatırımla yükselen proje geniş peyzaj ve sosyal yaşam alanlarıyla öne çıkıyor.

Self İstanbul'da proje alanının yüzde 85'i peyzaja ayrılırken, yeşil dokulu konsepti, estetik mimarisi, konforlu daireleri, günlük ihtiyaçların karşılanabileceği ticari alanları, zengin spor ve sosyal yaşam alanlarıyla keyifli bir site hayatı sunuyor.

Projede; bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanan 60 adet dükkanın yer alacağı çarşı konsepti, yatırımcılara özellikli iş ve yaşam alanı sunuyor.

Maksimum kullanılabilir alanlar sunacak şekilde tasarlanan daireleriyle konforlu bir yaşam anlayışına odaklanılan Self İstanbul'da; yatırımcıya balkonlu 1+1, ebeveyn banyolu 2+1, süit odalı 3+1, 4+1 konut tipleri ile çatı dubleksi ve bahçe katları olmak üzere farklı seçenekler sunuluyor.

ÇOCUKLAR İÇİN OLUŞTURULMUŞ ÖZEL ALANLAR

Self İstanbul, sosyal donatılarıyla da ayrıcalıklar sunuyor. Çocuklu ailelerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilen projede, 27 derslikli özel okulun yanı sıra çocukların güven içinde özgürce vakit geçirebileceği açık ve kapalı aktivite alanları da yer alıyor.

Zengin peyzaj alanları sunulan Self İstanbul projesinde; yürüyüş yolları, dinlenme alanları, bitkisel peyzaj, sosyal tesis ve açık havuz yer alıyor. Projede ayrıca 7/24 özel güvenlik, her daireye özel depo alanı ile kapalı otopark da bulunuyor.

ULAŞIM AĞI İLE ÇEVRİLİ BİR BÖLGEDE YER ALIYOR

Ulaşım açısından avantajlı bir konumda yer alan Self İstanbul, toplu taşıma imkanlarının yer aldığı İstanbul'un en işlek ulaşım aksı E-5 Otoyoluna ve AVM'lere yakınlığı ile dikkat çekiyor.

Metrobüs, TEM Otoyolu ve Atatürk Havalimanı gibi önemli ulaşım ağlarının çevrelendiği bir bölgede yer alan proje, lokasyonuyla yatırımcısına büyük avantaj sağlıyor.

İnşa çalışmalarının başladığı projede teslimler ise Eylül 2019'da yapılacak.