Şile’nin en kârlı 3 lokasyonu

Yazlık bölgeler arasında İstanbul’a yakın olması sebebiyle tercih edilen Şile’de satılık ve kiralık konut fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Peki, son yıllarda bölgede konut fiyatları ne kadar arttı? Şile’nin en kârlı bölgeleri nereleri? İşte Zingat.com verilerine göre Şile’nin emlak nabzı…

Şile'de satılık konut fiyatları 2017 Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1.51 arttı ve metrekare fiyatları 3 bin 212 TL oldu. Şile'de satılık konut fiyatlarındaki yıllık artışlar da dikkat çekiyor. Zingat.com verilerine göre 2015 Mayıs ila 2017 Mayıs ayları arasında bölgede satılık konut fiyatları yüzde 50 arttı. 2015 yılında 1, 940 TL olan konut metrekare fiyatları, 2017'de 3 bin 211 TL oldu. 2016 Mayıs ila 2017 Mayıs tarihleri arasında ise Şile'de satılık konut fiyatları yüzde 21 arttı. 2016'da bölgede konut metrekare fiyatları 2 bin 495 TL oldu. Satılık konut ortalama fiyatlarının 321 bin 193 TL olduğu Şile'de, kiraya verilen konutun geri dönüş süresi ise 23 yıl oldu.

Son 1 yılda kira fiyatları düştü

Bölgedeki satılık konut fiyatları yükselişe geçerken, kiralıklarda durum ne oldu? İşte bölgedeki kiralık konut fiyatlarının değişimi… Şile'de kiralık konut fiyatları 2015 Mayıs ila 2017 Mayıs tarihleri arasında yüzde 32 artarken; konut metrekare fiyatı 7,98'den 11,41'e yükseldi. 2016 Mayıs ila 2017 Mayıs yılları arasında ise bölgedeki kiralık konut fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Bir yılda kira fiyatları yüzde 1 düşerken; kiralık metrekare fiyatları 11,69'dan 11,54'e düştü. Bölgede kiralık konut fiyatları ortalama bin 141 TL oldu.

Şile'de konut fiyatları en yüksek 3 ilçe

Peki, Şile'de satılık konut fiyatlarının en yüksek olduğu bölgeler hangileri? Zingat.com 2017 Mayıs verilerine göre Şile'de satılık konut fiyatlarının en yüksek olduğu üç ilçe; Balibey, Çavuş ve Kumbaba oldu. Balibey'de satılık konut fiyatları 2017 Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2.46 artarak, metrekare fiyatı 2 bin 986 TL oldu. Balibey'de satılık konut ortalama fiyatı 291 bin 440 TL, bu bölgeden alınan bir konutun geri dönüş süresi ise 22 yıl oldu. Bölgede satılık konut ortalama fiyatı 309 bin 335 TL olurken; geri dönüş süresi 21 yıl oldu. Kumbaba'da ise konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,07 artarak, metrekare fiyatları 3 bin 296 TL oldu. Plajıyla ünlü Kumbaba'da satılık ortalama fiyatı 329 bin 611 TL, geri dönüş süresi ise 24 yıl oldu.

Kaynak: Zingat