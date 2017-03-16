Tapu harçları ucuzladı

Tapu harçlarında 30 Eylül'e kadar indirime gidildi. Bu tarihe kadar ev ve işyeri satın alan ve satanlar yüzde 2 yerine yüzde 1.5 tapu harcı ödeyecek.

Tapu harçlarında 30 Eylül'e kadar indirime gidildi. Bu tarihe kadar ev ve işyeri satın alan ve satanlar yüzde 2 yerine yüzde 1.5 tapu harcı ödeyecek.

Hükümet, torba yasaya eklediği ve SÖZCÜ'nün ‘konuta otomobil vergisi geliyor' başlığıyla kamuoyuna duyurduğu düzenlemeyi

referandum öncesinde alelacele hayata geçirdi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre 30 Eylül 2017'ye kadar ev ve işyeri satın alan ve satanlar yüzde 2 yerine yüzde 1.5 tapu harcı ödeyecek.

Böylece örneğin 150 bin liralık konut veya işyeri için ödenecek toplam tapu harcı 6 bin liradan 4 bin 500 liraya düşecek. Düzenlemeyle ayrıca kat karşılığı veya hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmelerinde damga vergisi, yurtdışı kredi getirenlerin ise KKDF yükü sıfırlandı. Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, hükümetin tapu harcı ve KDV'yi düşürmesinin ardından 500 bin liralık konutta 57 bin liralık indirim sağlanacağını bildirdi.