TOKİ metrekareyle ev satışına başladı

İlk Gayrimenkul Sertifikası İstanbul Başakşehir’de bu yılın Şubat ayında inşaatına başlanan Park Mavera 3 projesi ile halka sunuluyor.

Resmi Gazete'de 2016 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren Gayrimenkul Sertifikası, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde hayata geçiyor. Gayrimenkul ve inşaat sektörün için yeni bir finansal araç olan Gayrimenkul Sertifikası, Makro İnşaat'ın Park Mavera 3 projesi ile halka sunuluyor. Gayrimenkul Sertifikası ile daire alacak birikimi olmayan ancak gayrimenkule yatırım yapmak isteyen küçük yatırımcı ve kurumsal yatırımcılar, gayrimenkul projesinden hisseleri oranında pay sahibi olacak.

Gayrimenkul Sertifikasının detayları, TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan ve Vakıf Yatırım Genel Müdürü Kemal Şahin'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda paylaşıldı. Buna göre, gelir paylaşımı modeliyle TOKİ ve Makro İnşaat işbirliğiyle inşa edilen Park Mavera 3 Projesi'nin belli bir kısmı, paylara bölünecek ve paylar, inşaatın teslim süresi olan 36 ay boyunca Borsa İstanbul'da işlem görecek. Bölünen paylar doğrultusunda inşaatın teslim süresi olan 36 ay boyunca Borsa İstanbul'da işlem görecek sertifikalarla, dileyen herkes projeye ortak olabilecek.

İnşaatın “Garantörü” TOKİ

TOKİ Başkanı Ergün Turan, Gayrimenkul Sertifikasının konut sahibi olmak isteyenlere yeni fırsatlar sunan önemli bir yatırım aracı olacağını belirterek, uygulamanın, küçük birikimlerle yatırım yapmak ve konut edinmek isteyenleri cesaretlendireceğini söyledi.

Turan, TOKİ'nin projenin tamamlanmasında “garantör” kuruluş olduğunu belirterek “Bu projenin tamamlanmasında garantör TOKİ'dir. Uygulama bu hali ile bir ilk olmakla birlikte, modelin altyapısında idaremizin çok güçlü bir birikimi ve tecrübesi bulunmaktadır. TOKİ son 14 yıl içinde Gelir Paylaşımı Modeli olarak tarif ettiğimiz bir modeli hayata geçirmiş ve başarılı sonuçlar almıştır. Bu kapsamda TOKİ ve iştiraki olan şirketler, şimdiye kadar yaklaşık 110 bin konut üretmiştir.

Yeni hayata geçireceğimiz Gayrimenkul Sertifikası Sistemi de bizim açımızdan Hasılat Paylaşımı Modeli'nin bir üstüne çıkarak, küçük yatırımcılara alternatif yeni bir yatırım modeli sunmaktır. Gayrimenkul Sertifikası modeli ile sadece TOKİ değil, artık vatandaşlarımız da bu projeye ortak olabilecekler” diye konuştu.

Kentsel Dönüşüm projeleri için yeni bir finansman yöntemi

Gayrimenkul Sertifikasını, “Bir gayrimenkul projesinin yatırımcılardan elde edilecek fonlarla finanse edilmesine ve böylelikle yatırımcıların projeye sertifikaları nispetinde ortak olmalarına olanak tanıyan bir sermaye piyasası aracı” olarak tanımlayan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, sertifikaların bu özelliğiyle gayrimenkul geliştiriciler için alternatif bir finansman yöntemi, yatırımcılar içinse gayrimenkule dayalı kazanç elde etme imkanı sunan bir yatırım aracı olduğunu belirtti.

Ertaş, sistemin işleyişinin 2 ayrı mekanizma üzerine kurgulandığını belirterek, “Elinde yeterli sayıda gayrimenkul sertifikası bulunan yatırımcılar sertifikaları karşılığında diledikleri gayrimenkul veya iş yerinin sahibi olabilecek, elinde yeteri kadar sertifikası olmayan veya mülk talep etmeyen yatırımcılar ise sertifikalarına konu olan yerlerinin ihraççı tarafından piyasa koşullarında satılmasından sağlanacak satış tutarının sertifikaları oranında kendilerine dağıtılmasını tercih edebilecek” diye konuştu.

Gayrimenkul sertifikalarının kentsel dönüşüm kapsamındaki projelerde de yeni bir finansman yöntemi olarak kullanılabileceğine vurgu yapan SPK Başkanı Ertaş, uygulamanın sermaye piyasalarının gelişimini destekleyeceğini kaydetti.

Balkanlardan Körfeze şeffaf bir Gayrimenkul Borsası

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Gayrimenkul Sertifikası'nın halka sunulmasının ülke ekonomisi ve sermaye piyasaları açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, “Gayrimenkul sertifikaları, Türkiye ekonomisinin itici gücü olan inşaat sektörü ve yan sektörlere büyük hareket getirecek ve güçlü büyümeyi destekleyecektir. Diğer yandan, ülke insanımızın yoğun ilgi gösterdiği gayrimenkul yatırımını güvenilir, yüksek likiditeye sahip şeffaf bir platform olan Borsa İstanbul'a taşımış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Balkanlar'dan Körfez Bölgesi'ne uzanan bir coğrafyada, gayrimenkul projelerinin işlem gördüğü Gayrimenkul Borsası da böylelikle hayata geçiyor” diye konuştu.

İnşaat sektörünün finansman ve satış imkanları genişliyor

Vakıf Yatırım Genel Müdürü Kemal Şahin, Türk sermaye piyasalarına ilkleri kazandıran Vakıfbank Grubu olarak; gayrimenkul sektörüne ve sermaye piyasalarına yeni bir soluk kazandıracak modele katkı sunmaktan ve ilk halka arza aracılık yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Şahin, “TOKİ gibi sektörünün öncü bir kurumuyla yola çıkılan gayrimenkul sertifikası modelinin, önümüzdeki dönemde özel sektör inşaat projelerinin finansmanında ve büyük ölçekli kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesinde en önemli araç olacağına inanıyoruz. Geleneksel bir yatırım aracına, sermaye piyasası üzerinden yatırım yapma imkanı veren, küçük yatırımcıya büyük proje getirilerine ortak olma fırsatı sağlayan, borsa üzerinden nakite çevrilerek faizsiz kazanç imkanı sunan, inşaat sektörünün finansman ve satış imkanlarını genişleten modelin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Projenin ve bölgenin geleceğine bugünden ortak olma fırsatı

Park Mavera 3 Gayrimenkul Projesi ile Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen bir projenin içerisinde yer almaktan gurur duyduklarını söyleyen Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan, “Gayrimenkul Sertifikası, uzun süredir takibimizde olan bir konuydu ve ilk uygulamasını TOKİ ile Gelir paylaşımı ortaklık modeli ile hayata geçirdiğimiz Park Mavera 3 projesinde yapma kararı aldık. Proje 723 daire ve 31 adet cadde mağazasından oluşan karma bir proje. Park Mavera 3, İstanbul'un en hızlı gelişen ilçelerinden biri olan Başakşehir ilçesinin yeni merkezinde yer almaktadır. Projenin çevresinde ihalesi ve yapımı başlamış, Botanik şehir parkı, Başakşehir yeni meydanı, resmi kurum alanları, şehir hastaneleri, üniversite gibi büyük ölçekli yatırımlar yer almaktadır. Ayrıca ulaşım açısından da oldukça fazla alternatif imkana sahip olan proje, 3. Çevreyolu Bağlantısı, Kuzey Marmara Otoyolu Bağlantısı, 3. Havalimanı Yolu Bağlantı Kavşakları'na rahat bir bağlantı imkanı sunmaktadır. İnşaatı devam eden metro, tramvay ve havaray gibi toplu ulaşım imkanı bulunan bölge, 3. Havalimanı'na da 13 km mesafede yer almaktadır. Gayrimenkul Sertifikası'ndaki öncelikli amacımız, daire alacak birikimi olmayan vatandaşlarımızın, bu projenin ve bölgenin geleceğine bugünden yatırım ortağı olmasını sağlamaktır” şeklinde konuştu.

Planlanan talep toplama tarihi 29 – 31 Mart

Sertifikanın inşaat sektörüne de büyük hareket getireceğini ifade eden Uyan, sözlerini şöyle sürdürdü, “İnşaat şirketleri açısından baktığımızda, Gayrimenkul Sertifikası ile satışa çıkarılan gayrimenkul projesinin finansman kaynağını sağlamak daha da kolaylaşacak” Park Mavera 3 projesinin belli bir kısmının Gayrimenkul Sertifikası Projesi'ne dahil edileceğini açıklayan Uyan, talep toplama döneminin, 29 – 31 Mart tarihleri arasında gerçekleşeceğini ve projelerine ortak olmak isteyen herkesin süreci takip etmesi gerektiğini söyledi.

Sistem nasıl işliyor?

Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen Gayrimenkul Sertifikası ile vatandaşlar bir daireye değil, yeni gayrimenkul projesi Park Mavera 3'e yatırım ortağı olabilecek. Buna göre, inşaat projesi herkesin ortak olabileceği paylara bölünecek. Borsa İstanbul'da işlem görecek senetler için Vakıf Yatırım aracılığıyla herhangi bir bankadan alım yapılabilecek. Bir pay senedinin belirlenecek meblağdan satın alınabileceği sistem, inşaatın yapım süresi olan 36 ay boyunca devam edecek. Bu süreçte projeden daire satın almak isteyenler, istedikleri dairenin pay miktarı kadar senedi toplayarak dairenin tek sahibi olabilecek. Satış Vaadi Sözleşmesi ile birlikte, daire borsa işlemlerinden çıkarılacak ve dairenin tapusu hemen sahibine teslim edilecek. Gayrimenkul sahibi olmayı düşünmeyenler ise, 36 ay boyunca diledikleri zaman pay senetlerini başka yatırımcılara devredilebilecek. Proje sonunda inşa edilen gayrimenkullar açık artırmayla satılabilecek ve satış geliri pay sahiplerine payları oranında dağıtımı yapılacak.

Park Mavera 3 konumuyla da dikkat çekiyor

Başakşehir'in yeni şehir merkezinde inşa edilen Park Mavera 3, tüm ihtiyaçlara cevap veren bir merkezde hayat buluyor. 50 bin 696 metrekarelik alan üzerinde 9 blokta toplam 723 daireden oluşan Park Mavera 3, Yıldız Parkı ile eş büyüklükteki 380 bin metrekarelik Başakşehir Şehir Parkı'na komşu parselde yer alıyor.