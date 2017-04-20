Türk inşaatçılardan Katar çıkarması

İnşaat firmaları yabancı yatırımcıyı çekmek için Dubai’den sonra Katar seferine çıktı. EXPO Turkey by Qatar fuarında milyarlarca liralık projeler tanıtıldı.

Kişi başına düşen milli gelirde dünyanın en zengin ülkeleri arasında olan Katar'a Türkiye'den 150 şirket çıkarma yaptı. Başta gayrimenkul olmak üzere, mobilya, bilişim, taahhüt, sanayi ve yapı malzemeleri sektörünün önde gelen temsilcileri ilk kez düzenlenen EXPO Turkey by Qatar'da yatırımcı avına çıktı. Medyacity ve Katar Vakfı'na bağlı Qatar National Convention Center tarafından gerçekleştirilen ve 21 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek fuar dün Doha'da kapılarını açtı.

TİCARET HACMİ ARTIYOR

Hem Katar'ın 170 milyar dolarlık alt ve üst yapı planlamasındaki fırsatlardan yararlanmak hem de Türkiye'de geliştirilen projeleri tanıtmak için fuarı düzenlediklerini belirten Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, “Hedefimiz Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik işbirliğini daha da geliştirecek yeni ve uluslararası bir platform oluşturmak” dedi. Halihazırda Türk şirketlerinin Katar'da 7.5 milyar dolarlık bir iş hacmine sahip olduğunu ifade eden Kurt, 2022 yılına kadar bu rakamın 15 – 20 milyar dolar seviyesine ulaşmasının mümkün olduğunu kaydetti. Türkiye ile Katar arasındaki iş birliğinin sürdürülebilir olması için tek taraflı değil, her iki ülkenin de karşılıklı kazanacağı bir model yaratılması için tüm altyapı şartlarının da mevcut olduğunu belirten Hakan Kurt, “Özel sektörümüz Katarlı yatırımcılara dolar bazında kazanç sunmalı. Başta gayrimenkul sektörümüz olmak üzere tüm alanlarda Katarlı yatırımcıların önüne küresel rekabet şartlarına uygun, gerçekçi portföyler koyabilmeliyiz” diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin de önemli bir gelişme potansiyeli bulunduğuna dikkat çeken Hakan Kurt, “Katar'a ihracatımız 400 milyon doların üzerinde, ithalatımız da 300 milyon dolardan fazla. İki ülke arasında toplamda 700 milyon doları aşkın bir ticaret hacmi bulunuyor. Doğru ve efektif bir yaklaşımla bu potansiyeli de güçlü bir şekilde değerlendirmek mümkün” dedi.

HÜKÜMET YALNIZ BIRAKTI

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen EXPO Turkey by Qatar Genel Ticaret Fuarı'na Türkiye'den hiçbir politikacı ve bürokratın katılmaması dikkat çekti. Son yıllarda Katar ile siyasi ve ekonomik ilişkiler artmasına rağmen, Türkiye'nin büyükelçi düzeyinde temsil edilmesi yadırgandı. Fuarın açılışında konuşan Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Türk inşaat firmalarının Katar'da son 15 yılda 17 milyar dolar değerinde 126 proje üstlendiğini söyledi. Katarlı şirketlerin Türkiye'de pek çok satın alma gerçekleştirdiğini hatırlatan Özer, “Finansbank, ABank, Digiturk, BMC, Boyner, Mado gibi Türk şirketlerinin tamamı ya da bir kısım hissesi Katarlı yatırımcılara geçti. Katarlı vatandaşların gayrimenkul sektörüne olan ilgisi de sürüyor” dedi.

‘TÜRKIYE'YE IHTIYACIMIZ VAR'

Türk müteahhitlerinin Katar'ın sanayi ve lojistik altyapısına önemli katkılarda bulunduğunu ifade eden Katar Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Muhammed Bin Ahmed Bin Towar Al Kuwari ise petrokimya tesisleri, boru hatları, yol, metro, stadyum gibi inşaatlarının Türkler tarafından yapıldığına dikkat çekti. Al Kuwari, “Katar pazarının, Türkiye'ye ihtiyacı var. Fuar, iki ülke liderinin istediği güçlü ilişkilerin gelişmesini sağlayacak. Türkiye'nin büyük firmalarının, Katar'da yatırım yapmalarının yolunu açıyoruz. Gelecek dönemde, Katar'da Türk yatırımları artacak” dedi.