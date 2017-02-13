Üç projeye 245 milyon dolar

Aşçıoğlu Grubu, toplam 245 milyon dolar yatırımla Sarıyer'de konut, Ataköy'de konut ve ofis, Merter'de de ticari ve ofis olmak üzere üç yeni projeyi hayata geçirecek.

Aşçıoğlu Grubu, toplam 245 milyon dolar yatırımla Sarıyer'de konut, Ataköy'de konut ve ofis, Merter'de de ticari ve ofis olmak üzere üç yeni projeyi hayata geçirecek.

Aşçıoğlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu ile Aşçıoğlu Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri İrfan ve Cenk Aşçıoğlu’nun düzenlenen basın toplantısıyla 2016'yı değerlendirdi ve 2017 yılı hedeflerini açıkladı.

15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte satışlarda hissedilir bir düşüş yaşandığını ifade eden Yaşar Aşçıoğlu “Yılbaşından bu yana sektörde artan bir satış grafiği gözlemliyoruz. Kampanyalara ek olarak konut kredi faizleri, dövizdeki hareketler ve artan arsa maliyetleri konularında sürdürülebilir bir iyileştirme yapılabilirse, sektör olarak bu yıl da hatırı sayılır bir büyüme oranı yakalayabiliriz” dedi. Bakırköy, Zeytinburnu, Beşiktaş ve Şişli'de kentsel dönüşüm kapsamında görüşmeler yaptıklarını bildiren Yaşar Aşçıoğlu, Beykoz ve Maslak'ta da yeni projeler hayata geçireceklerini söyledi.

415 MİLYON LİRA CİRO

Bugüne kadar Ataköy'de iki proje inşa ettiklerini hatırlatan Aşçıoğlu, “Ataköy’deki büyümemizi Selenium Retro 9 ile devam ettireceğiz. Merter ve Sarıyer'de de bu yıl iki yeni projeye başlamayı planlıyoruz. Bu yıl inşa edeceğimiz üç proje için toplam 245 milyon dolar yatırıma imza atarak sene sonunda 415 milyon lira ciro elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Aşçıoğlu Grubu’nun mevcut projelerindeki durumunu paylaşan Cenk Aşçıoğlu, 321 birimden oluşan Selenium Ataköy ile 396 ünitenin yer aldığı Selenium Retro projelerinde yüzde 85 satış oranına ulaştıklarını belirtti. Dubai’de inşası başlayan Midtown Selenium by Deyaar projesinde ise yüzde 25’lik bir satış başarısı elde ettiklerini kaydeden Aşçıoğlu, bu yıl tüm projelerde toplam 265 birim satmayı hedeflediklerini söyledi. Şeffaflaşma politikası kapsamında tüm mali süreçleri bağımsız bir denetim firması tarafından denetlendiğini ifade eden İrfan Aşçıoğlu ise, bu yıl 50 – 100 milyon lira aralığında tahvil ihracına çıkmaya hazırlandıklarını kaydetti.