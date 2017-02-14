Uplife Kadıköy’de 100 ay vade, sıfır faiz

Teknik Yapı Fikirtepe’deki yeni projesi Uplife Kadıköy’ü 484 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkardı.

16 bin metrekare alan üzerinde 23 ve 24 katlı 4 bloktan meydana gelecek Uplife Kadıköy toplam 830 lüks rezidans yer alacak.

Teknik Yapı'nın yakın zamanda başlattığı 100 ay sıfır faiz kampanyasının yanı sıra 240 ay 0.79 vade farkıyla ev almanın mümkün olduğu projede teslimler Aralık 2019'da yapılacak.

Daire metrekare büyüklükleri 57 ile 130 metrekare arasında değişen projede konut tipleri 1+1, 2+1 ve 3+1'den oluşuyor. Lansmana özel yüzde 5 indirim yapılan projede 1+1 daireler 484 bin liradan, 2+1 daireler 733 bin liradan, 3+1 daireler 1 milyon 153 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Peşin alımlarda yüzde 12 indirim uygulanan Uplife Kadıköy, metro, metrobüs, Marmaray ve deniz yolu ulaşımına birkaç dakikalık mesafede, Avrasya Tüneli ise yanı başında yer alıyor.