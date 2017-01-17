Varyap ve Çalık’a Emlak Konut’tan kıyak

Ataşehir'de inşa edilen Metropol İstanbul projesinde Varyap ve Çalık’ın satamadığı toplam 148 milyon lira değerindeki daireler Emlak Konut’a devredildi

Ataşehir'de inşa edilen Metropol İstanbul projesinde Varyap ve Çalık’ın satamadığı toplam 148 milyon lira değerindeki daireler Emlak Konut’a devredildi

İSTANBUL Uluslararası Finans Merkezi projesi sınırlan içinde yer alan en büyük özel gayrimenkul projesi Metropol İstanbul’un geçtiğimiz Aralık ayı satış performansı dikkat çekti.

TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO, Çalık Holding şirketi Gap İnşaat ve Varyap işbirliğiyle hayata geçirilen projede 2016 boyunca aylık ortalama 12 bağımsız ünite satılırken, yılın son ayında toplam 469 bağımsız ünite birden el değiştirdi ve 348 milyon lira gelir elde edildi.

Gayrimenkul piyasasının oldukça durgun olduğu bir dönemde gerçekleştirilen bu satış sektörde merak konusu oldu. Büyük hacimli mülk satışları yaşandığında, genellikle, alıcı ve satıcılar ortak bir basın toplantısıyla yapan anlaşmayı kamuoyuna duyurmayı tercih ederken, bu satışın sessizce tamamlanması dikkat çekti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na dün yapılan açıklamaya göre, Metropol İstanbul projesindeki 156 adet bağımsız bölüm, ekspertiz değeri olan KDV hariç 148 milyon 727 bin bedelle Emlak Konut tarafından satın alındı. Emlak Konut projelerindeki genel uygulamaya göre, en yüksek hasılatı ve pay oranım teklif edip ihaleyi kazanan yüklenici firma inşaatı ve satışı tamamlayıp elde edilen gelirden pay alıyor.

SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre, bağımsız ünitelerin geriye kalan bölümü uluslararası bir yatırım fonu üe iki özel banka tarafından alındı. Söz konusu satışla Emlak Konut’un hayata geçirdiği 100 proje içerisinde aralık ayı şampiyonu olan Metropol İstanbul’da 2016 yılı boyunca toplam 607 ünite satıldı ve 510 milyon lira gelir elde edildi.

TESLİMLER 1.5 YIL GECİKTİ

Emlak Konut GYO’ya ait 99 bin metrekare arsa üzerinde hasılat paylaşım modeli ile hayata geçirilen proje için 2011 yılında düzenlenen ihaleyi Çalık Holdingin şirketi GAP İnşaat ve Varyap ortaklığı kazanmıştı.

Bin 851 bağımsız üniteden oluşan projenin 1.5 milyar liralık yatırım bedeli bulunuyor. 7 Aralık 2012 tarihinde temeli atılan projenin 13 Temmuz 2015’te tamamlanması gerekiyordu. Ancak inşaattaki gecikme nedeniyle teslimler 2017 yılma sarktı ve alıcılara 1.5 yıldır tazminat ödeniyor.