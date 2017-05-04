Yandaş müteahhit denizi doldurdu 7 katlı bina dikiyor

Deniz dolgusu yaparak Fenerburnu ile Büyük Liman Koyu’nda iki inşaat çalışması yürüten Folkart şimdi de gözünü Ardıç Koyu’na dikti. Şirket imar kanununa aykırı beton yığını binaların yapımı için düğmeye bastı

Deniz dolgusu yaparak Fenerburnu ile Büyük Liman Koyu'nda iki inşaat çalışması yürüten Folkart şimdi de gözünü Ardıç Koyu'na dikti. Şirket imar kanununa aykırı beton yığını binaların yapımı için düğmeye bastı

İzmir Çeşme'nin doğa harikası Ardıç Koyu'nda Türk Ticaret Bankası Emekli Sandığı ve Yardımlaşma Vakfı'nın dinlenme tesisleri yer alıyordu. Asırlık ardıç ağaçları ile bezeli, turkuaz renkli denizin kenarındaki 6 bin metrekarelik tesiste, 40 oda, restoran ve kafeteryalar bulunuyordu. Türk Ticaret Bankası tasfiye edilince, bu tesis de 2001 yılında kapatıldı.

ÖNCE BRAVO'YA SATILDI

AKP iktidara geldikten sonra, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Çeşme'nin ilklerinden olan tesisi satışa çıkardı. 15 Ağustos 2004'de açık artırma usulü ile gerçekleşen ihaleyi 3.4 milyon lira teklif veren Bravo Tekstil ve Bravo İnşaat'ın sahibi Hakan Ergüven kazandı.

2005'TE MÜHÜRLENDİ

Yapıyı turistik tesise çevirmek isteyen Ergüven, mevcut alanla yetinmeyerek, deniz dolgusu yaptırdı. Ergüven, hukuka ve yasalara aykırı olarak gerçekleştirdiği deniz dolgusunun üstüne bir de yapı kondurdu. Çeşme Belediyesi, Faik Tütüncüoğlu'nun başkanlık yaptığı 2005'te kaçak yapılaşma gerekçesi ile tesisi mühürledi. Tesis yıllarca atıl durumda kaldı. Hakan Ergüven 24 Ekim 2015'te öldü. Varisleri tesisi bir süre sonra satışa çıkardı. Dev tesisi, Folkart Yapı A.Ş'nin sahibi olan yandaş müteahhit Mesut Sancak geçen yıl satın aldı. Tesis için proje hazırlayan Sancak, zaman kaybetmeden inşaat ekibini ve iş makinelerini Ardıç Koyu'na gönderdi.

SADECE 2 KAT İZNİ VAR

Sancak, deniz dolgusunu daha da genişletme çalışmaları başlattı. İş makineleri denizdeki dolgu alanını genişletirken, Sancak, ardıç ağaçlarının bulunduğu yan tarafta, tesis arazisinin denize sıfır noktasında 7 katlı rezidans yapacağını açıkladı. Oysa Çeşme İlçesi'nde iki kattan daha fazla konut yapmak imar kanununa aykırı. Yapılaşma Kıyı Kenar Kanunu'na da aykırılık taşıyor. Ayrıca deniz dolgusu yapılması da yasa dışı.

OTEL BELGESİ ALDILAR

Folkart Yapı A.Ş. Çeşme'de biri Fenerburnu Koyu, diğeri de Büyük Liman Koyu'nda iki inşaat çalışması yürütüyor. Deniz kenarındaki iki beton kütlesi de 7'şer katlı inşa ediliyor. Folkart, tamamlama aşamasına getirdiği bu yapılar için Turizm Bakanlığı'ndan otel belgesi almasına rağmen rezidans diye nitelenen konutlar yaptı ve satışa çıkardı.

2. KATIN BETONU ATILDI

Folkart Yapı A.Ş., Çeşme'de bitki örtüsüyle ünlü Ardıç Koyu'na denize bitişik 7 katlı rezidans yapmaya hazırlanıyor. Bu yapılaşmalara hangi yetkili makamın dur diyeceği ise merak konusu oldu…

BİTİNCE BÖYLE OLACAK