Yedi Mavi’de peşinat yüzde 5’e düşürüldü

Zeytinburnu sahilinde hayata geçirilen Yedi Mavi projesinde yüzde 5 peşinat, 240 ay vade ve yüzde 0.79 faizle konut sahibi olmak mümkün.

Zeytinburnu sahilinde hayata geçirilen Yedi Mavi projesinde yüzde 5 peşinat, 240 ay vade ve yüzde 0.79 faizle konut sahibi olmak mümkün.

Kalkavan Yapı-Hasan Sever İnşaat ve Gül Yapı ortaklığıyla TOBB arazisi üzerinde inşa edilen Yedi Mavi 3 milyar liralık yatırım değerine sahip.

63 dönümlük alanda 848 bağımsız bölümden oluşan projede konut, ev – ofis, ticari üniteler ve apart otel yer alacak. 17 kat ve 6 blok olarak inşa edilen projede büyüklükleri ise 75 ile 400 metrekare arasında değişen 5 farklı tipte daire seçeneği sunuluyor.

Konut metrekare birim fiyatlarının 13 bin ila 19 bin lira arasında değiştiği projenin yüzde 45'i yeşil alana ayrıldı.

Restoran, kafe, yerli-yabancı markaların olduğu mağazalar ve sosyal aktivite merkezlerinin yer aldığı Yedi Mavi'nin sosyal donatıları arasında akıllı ev sistemleri, yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, spa ve fitness salonu bulunuyor. Ayrıca projede yer alan 2 bin 600 araçlık otopark alanı elektrikli araçların da kullanımına uygun olarak tasarlandı.