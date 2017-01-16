Konutta fiyat artışı, maliyet artışının altında kaldı

REIDIN ve GYODER tarafından Türkiye İş Bankası desteği ile hazırlanan ‘Yeni Konut Fiyat Endeksi Aralık 2016’ sayısı yayınlandı

REIDIN ve GYODER tarafından Türkiye İş Bankası desteği ile hazırlanan ‘Yeni Konut Fiyat Endeksi Aralık 2016’ sayısı yayınlandı

Endeks sonuçlarına göre, Aralık ayı fiyat artışı, bir önceki aya göre %0.47, geçen yılın aynı dönemine göre ise %2.94 oranında gerçekleşti. Aylık fiyat artışı oranı, artan kur nedeniyle oluşan maliyet artışının altında kaldı.

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi 2016 yılı Aralık ayı sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Aziz Torun, “Yeni konutlar kapsamında Aralık'ta gerçekleşen artış, Nisan 2016'dan beri en yüksek aylık artış olmakla birlikte, TÜFE'deki artışın altında kaldı. Proje geliştiricilerin fiyat artışını yansıtan endeksteki aylık artış oranı ise artan kur nedeniyle oluşan maliyet artışının da altında oldu. Ayrıca markalı konut projeleri adet bazlı stok erime hızı, Kasım ayında %3 iken, Aralık ayında %2.4'e düştü. Tüm bu veriler, gayrimenkul sektörü tarafından iyi yorumlanmalı ve bu gelişmeler dikkate alınarak planlama yapılmalı” dedi.

Asya yakası projelerindeki fiyat artışı daha fazla

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, Aralık ayında bir önceki aya göre %0.47 oranında artış gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre %2.94 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %71 oranında artış yaşandı. Aralık ayında İstanbul Asya yakasında yer alan markalı konut projelerinde %0,62 oranında; İstanbul Avrupa yakasında yer alan markalı konut projelerinde %0.29 oranında fiyat artışı oldu. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya yakasındaki projeler Avrupa yakasına kıyasla 9.5 puan fazla artış gösterdi.

Senet kullanım oranı %34

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, senet kullanım oranının Aralık ayında son 6 ayın ortalamasına yaklaştığı görüldü. Aralık ayında peşinat kullanım oranı %44, banka kredisi kullanım oranı %22 ve senet kullanım oranı %34 olarak gerçekleşti.

Yüksek metrekareli konut fiyatlarında düşüş var

51-75 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda %0.90, 76-100 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda %0.30, 101-125 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda %0.45, 126-150 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda %0.47 oranında artış görüldü. Yüksek metrekareli olarak tanımlanan 151 metrekare ve daha büyük alana sahip konutlarda %0.60 oranında azalma yaşandı.

1+1, 2+1 ve 3+1'de artış, 4+1 konut tipinde azalma oldu

Aralık ayında satışı gerçekleştirilen konutların %32'si bitmiş konut stoklarından oluşurken , %68'i ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde %0.87, 2+1 konut tipinde %0.52 ve 3+1 konut tipinde %0.46 oranında artış yaşandı. 4+1 konut tipinde ise %0.53 oranında azalma oldu.

Yabancılara satış, 6 aylık ortalamanın altına düştü

Markalı konut projeleri kapsamında, yabancı yatırımcılara yapılan satış oranının Aralık ayında %8'e kadar gerilediği görüldü. Yabancılara satış oranı son 6 aylık ortalama %16 olarak gerçekleşmişti. Yabancı yatırımcıların konut tipi tercihinin ise %55 oranında 2+1 özellikteki konutlar olduğu gözlemlendi.