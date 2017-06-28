Yönetim planı nedir? Yönetim planı nasıl yapılır?

Yönetim planı nedir sorusu binada yer alan dairelerin yönetilmesinde önem taşıyor, peki yönetim planı nedir? Bir binada yer alan dairelerin hukuk şartlarında yönetilmesi amacıyla oluşturulan sözleşmeye yönetim planı denir. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 28'inci maddesini dayanak olarak gösteren yönetim planı, konutta yer alan kat sahiplerini ilgilendirir.

Geçmişte özellikle büyük kentlerde baş gösteren nüfus artışıyla birlikte çok katlı binalar düzenine geçiş görülmüştür. Bu düzene geçişle birlikte çok katlı binalarda yaşamaya başlayan insanların uyması gereken kurallar için hukuk ortamında geçerliliği olan bir sözleşmeye ihtiyaç doğmuştur. Bu ihtiyaca karşılık olan oluşturulan yönetim planı; binanın yönetim tarzı, ortak araç-gereçlerin kullanılması ve bina sakinlerinin uyması gereken kurallar çerçevesinde oluşturulmaktadır.

Hazırlayan Yeniemlak.com

YÖNETİM PLANI NASIL OLUŞTURULUR?

Bir binanın yönetim şeklini hukuk ortamında belirleyen sözleşme olan yönetim planı, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne bağlı tapu müdürlüklerinden temin edilerek oluşturulur. Bina yönetimi, tapu müdürlüklerinden temin edebileceği yönetim planı taslağına kendi belirledikleri sözleşme maddelerini ekleyebilirler.

YÖNETİM PLANININ ÖNEMİ NEDİR?

Gayrimenkul almaya karar veren kişilerin tapuda yer alan yönetim planı örneğini incelemesi sonradan doğabilecek pişmanlıkları önlemek amacıyla büyük önem taşır. Ayrıca bir binada, bina sakinleri arasında doğabilecek sıkıntılar da o binanın yönetim planı ile önlenebilir. Bunun yanı sıra kat irtifakı maddeleri ile konut sahipleri belirli haklara sahip olabilir.

Yönetim planı genel taslağında; zemin kat, birinci kat, diğer katlar ve teras katları ile ilgili oluşturulan maddeler yer alır. Bina içindeki uyulması gereken kurallar, koyulan yasaklar, bina sakinleri arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü, yönetici seçimi, toplantı zamanları gibi kat sahiplerinin önem vereceği konular yönetim planı içerisinde yer almaktadır.

YÖNETİM PLANI NASIL SONLANDIRILIR?

Oluşturulan yönetim planının sonradan değiştirilmesi için bütün kat sahiplerinin beşte dördünün oyu olması gerekmektedir. Ayrıca kat sahiplerinin, 33’ncü maddeye göre mahkemeye başvurma hakları bulunmaktadır.