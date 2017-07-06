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G20 Zirvesi'ni protesto etmek için Hamburg sokaklarında toplanan yüzlerce eylemci, şehir merkezinde zombi mizanseni düzenleyerek G20'yi ve kapitalizmi protesto etti.
Almanya'da kendilerine '1000 Gestalten' (1000 Suret) diyen topluluğun düzenlediği performansta, kendilerini ve kıyafetlerini griye boyayan protestocular, önce oldukları yerde hareketsiz durdu ya da zombiler gibi sallanarak ve ayak sürüyerek ilerledi.
Daha sonra bu cansızlığı ve sessizliği bozan ilk eylemcinin gri 'zombi' kılığını üzerinde atmasıyla, altındaki renkli kıyafetler ortaya çıktı.
Bulunduğu zombi halinden 'uyanan' şahıs, yerdeki bir başka zombiye şefkatle elini uzattı, onu yerden kaldırdı ve sarıldılar.
Ardından diğer eylemcilerin de 'grilik ve ruhsuzluğu' simgeleyen örtüden kurtulmaya başlamasıyla birlikte, rengarenk kıyafetler ve kutlamalarla meydan bir şenlik havasına büründü.
İki saat kadar süren gösteri, çevredeki vatandaşlardan da büyük ilgi gördü ve alkış topladı.
Etkinliği düzenleyen ekibin yöneticisi, eylemin 'değişliğin tek bireyden bile gelebileceğini' vurgulamak amacıyla tasarlandığını açıkladı.
'Kapitalizmin yıkıcı etkinlerine insanların daha fazla katlanmak istemediğinin ifadesi' olarak böylesi bir kampanya başladıklarını belirten açıklamada, "nihayetinde bizi kurtaracak olan, banka hesabımızdaki para değil, birinin elini uzatıp elimizi tutmasıdır," denildi. DHA
G20'ye karşı 'zombi ve değişim' protestosu
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