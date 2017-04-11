Bakan Akdağ: Sarin gazı kullanıldığı kesin!

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Suriye'nin İdlip kentinde kimyasal silah kullanıldığı yolundaki bulguların labaroratuvar sonuçlarına göre kesinleştiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bugün yaptığı açıklamada Suriye’nin İdlib kentinin Han Şeyhun beldesine düzenlenen kimyasal saldırıya ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Recep Akdağ şunları söyledi:

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“Suriye’de kimyasal silah kullanıldığına dair bulgular daha önce bizim tedavi ettiğimiz hastalarda belirlenmişti. Klinik olarak muayene bulgular olarak. Şimdi laboratuvarda da bunu arkadaşlarımız teyit ettiler. Bu iş için özel olarak çalışan Halk Sağlığı laboratuvarımız özellikle hayatını kaybeden beş hastanın idrarında iki ayrı yöntemle sarin gazının idrarda ki bir son ürününü tespit etti. Uluslararası standartlara göre iki ayrı metotla bunun tespit edilmesi önemliydi. Bu tespit edildi. Böylece Suriye’deki saldırının kimyasal silahla yapılmış olduğu, sarin gazıyla yapılmış olduğu, laboratuvar olarakta teyit edilmiş oldu. Başka bazı hastaların idrarlarında da bu var. Ancak bir hastada, iki metotla birden göstermiş oldu. Hastaların durumunda önemli bir değişiklik yok. Zaten vefat edenler vardı. Diğerleri de tedavi ediliyor.” DHA