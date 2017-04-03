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Boynuna yular dolayan çocuk, atın koşmasıyla öldü

Boynuna yular dolayan çocuk, atın koşmasıyla öldü

15:503 Nisan 2017
Genel
Boynuna yular dolayan çocuk, atın koşmasıyla öldü
Boynuna yular dolayan çocuk, atın koşmasıyla öldü

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde 10 yaşındaki Orhan Kızılateş, su verdiği sırada yularını boynuna doladığı atın aniden koşmasıyla sürüklenerek öldü.
Olay, dün akşam ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kayalı Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan Kızılateş, evde ata su verirken yularını boynuna doladı. Su verdiği at aniden koşmaya başlayınca hayvanla birlikte sürüklenen Kızılateş feci biçimde yaşamını yitirdi. Yakınları tarafından yulardan çözülen Orhan'ın cesedi, otopsi Siverek Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan çocuğun cesedi, otopsisinin ardından mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

 

DHA

Son güncelleme: 15:5303.04.2017
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