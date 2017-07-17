Cinsel içerikli sitelere 18 yaş kısıtlaması!

İngiltere'de cinsel içerikli film sitelerine 2018 Nisan ayından itibaren 18 yaş altı çocukların girmesi yasaklanacak. Sitelere girmek isteyenler yaşını ispatlamak zorunda kalacak

İngiltere Hükümeti 2018 yılından itibaren, cinsel içerikli film sitelerine girecek kişilerden en az 18 yaşında olduklarını ispatlamalarını isteyecek. Nisan ayına kadar cinsel içerikli film sitelerinin yaş kanıtlama kontrollerini sitelerine yerleştirmeleri gerekiyor. Böylece internetin çocuklar için daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

KREDİ KARTI DETAYLARI DA İSTENEBİLECEK

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, kullanıcılardan kumar sitelerinde olduğu gibi kredi kartı detayları da istenebilecek. İngiltere’nin Dijital Ekonomi Yasası’na uymayan şirketlerin sitelerine erişim engellenecek. Hükümetin planına göre cinsel içerikli film sitelerine ödeme ve diğer hizmetler veren şirketler de ihlallerden haberdar edilecek.

SÜREÇ AVAM KAMARASI’NDA BAŞLATILACAK

Yeni yasanın uygulanıp uygulanmadığı ise bir kurum tarafından denetlenecek. Bu görevin halen filmler ve bilgisayar oyunları için yaş sınırını belirleyen İngiltere Film Sınıflandırma Kurulu’na verileceği sanılıyor. Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı’nda dijital yayıncılıktan sorumlu bakan yardımcısı Matt Hancock bugün Avam Kamarası’nda yazılı bir bildiriyle süreci resmi olarak başlatacak.