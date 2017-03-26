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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sancaktepe'de toplu açılış töreninde konuşuyor.
17:0326 Mart 2017
Genel
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’da konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sancaktepe'de toplu açılış töreninde konuşuyor.
Son güncelleme: 17:3226.03.2017
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