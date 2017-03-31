FETÖ’nün Tanzanya imamı Ataşehir’de yakalandı

İstanbul Polisi, FETÖ'nü Tanzanya İmamı olduğu iddia edilen ‘Halit’ Kod isimli Atilla Ün’ü Ataşehir’de gözaltına aldı. Örgütün kapatılan “Kimse Yok Mu” derneği yöneticisi de olan Ün daha önce oğlunun sünnet takılarını Tanzanya’ya gönderdiği için haberlere konu olmuştu.

İstanbul Polisi, FETÖ'nü Tanzanya İmamı olduğu iddia edilen ‘Halit’ Kod isimli Atilla Ün’ü Ataşehir’de gözaltına aldı. Örgütün kapatılan “Kimse Yok Mu” derneği yöneticisi de olan Ün daha önce oğlunun sünnet takılarını Tanzanya’ya gönderdiği için haberlere konu olmuştu.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında önemli çalışma yaptı. FETÖ soruşturması yapan Mali Polis, örgütün Tanzanya İmamı “Halit” kod adlı Atilla Ün’ün Ataşehir’de bir işyerinde saklandığını tespit etti. Örgütün Tanzaya'daki işadamı derneği ABİDAT'ı kuran ve Kimse Yok Mu derneği yöneticisi Atilla Ün'ün yakalanması için operasyon kararı alındı. Ekipler, FETÖ TAnzan'ya imamı olan ve örgütün üst kadrosunda yer alan şüphelinin bulunduğu avize dükkanına baskın düzenledi. Günlerdir aynı yerde saklandığı anlaşılan Ün, kıskıvrak gözaltına alındı.

‘SU KUYUSU'

Daha önce “Oğlunun sünnet takılarını Tanzanya’ya su kuyusu açmak için gönderdiği iddiasıyla, medyada haber olan Atilla Ün'un yöneticisi olduğu Kimse Yok Mu derneği kapatılmıştı. FETÖ'nün kapatılan yardım kuruluşu Kimse Yok Mu derneğinin, kurban, su kuyusu ve diğer yardım paralarını farklı alanlarda kullandığı iddia edilmişti.

TUTUKLANDI

Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Atilla Ün, işlemlerin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne gönderildi. Mahkemede FETÖ’nün örgüt olduğuna inanmadığını söyleyen ve darbe iddialarını da kabul etmeyen Atila Ün, tutuklandı