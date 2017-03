İstanbul’da kalpazanlık operasyonu: Her şeyin sahtesini basmışlar!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda İstanbul'da piyasaya sahte para sürüleceği yönünde ihbar geldi. İhbarda belirtilen Başakşehir ve Zeytinburnu'ndaki iki ayrı adrese jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda çetenin, paradan vize kağıtlarına kadar her şeyin sahtesini bastığı ortaya çıktı.

Operasyonda piyasaya sürülmek üzere olan yüz binlerce posta pulu, on binlerce çeşitli marka ve şirketlere ait hologram, on binlerce TABDK bandrolü, on binlerce çeşitli ülkelere ait boş vize kağıtları, üzerinde Atatürk figürü olan işlem görmüş binlerce özel beyaz kağıt, holografik şeritler, on binlerce sahte dolar, euro, Türk Lirası, egzoz pulu, çeşitli bankalara ait teminat mektubu, nüfus cüzdanı, kimlik kartı, yurt dışı ikamet izin belgesi ve pasaport ile bunların basımında kullanılan çeşitli renklerde kilolarca toz boya ve onlarca metal kalıp ile matbaacılıkta kullanılan toplam 14 makine ele geçirildi. Operasyonda Y.T. ve Ö.E. gözaltına alındı.

Gerçeğe yakın para basmak için yeni teknikler geliştiren şüphelilerin işyerinde ayrıca; birçok kurum belgesinin de sahtesini yaptıkları ortaya çıktı.



DHA