İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

İZMİR'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, altgeçitleri su bastı, otomobiller yolda kaldı.

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak yağış, İzmir'de akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kentin birçok yerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yağmur nedeniyle trafikte zor anlar yaşarken, bazı araçlar da yolda kaldı.

Yağmura hazırsız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına, işyerlerine sığındı. Halkapınar'da bulunan ve daha önce de su baskını yaşanan Yunuslar Alt Geçidi yine suyla doldu. Altgeçitte belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı.

Anadolu Caddesi üzerinden suyun içinde kalan otomobildeki sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Kamil Tunca Bulvarı üzerinde bir otomobil su birikintisinden geçtikten sonra yolda kaldı. Otomobilin sürücüsü 38 yaşındaki Halit Oruç, "Su birikintisinden geçerken araç stop etti. Aracı çıkardım ama şuan çalışmıyor, yolda kaldım dedi. Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağışın sabah saatlerinde yerini kar yağışına bırakacağını belirterek uyarı da bulundu.

DHA