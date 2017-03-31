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Kılıçdaroğlu’ndan Halit Akçatepe mesajı

Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Halit Akçatepe, 79 yaşında İstanbul kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölümünün ardında tüm sevenlerini yasa boğan Halit Akçatepe'ye siyasiler de yanlız bırakmayarak taziyelerini iletti. Kılıçdaroğlu'da akşam saatlerinde sosyal medya hesabında bir taziye mesajı yayınladı.
20:5931 Mart 2017
Genel
Kılıçdaroğlu’ndan Halit Akçatepe mesajı
Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Halit Akçatepe, 79 yaşında İstanbul kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölümünün ardında tüm sevenlerini yasa boğan Halit Akçatepe'ye siyasiler de yanlız bırakmayarak taziyelerini iletti. Kılıçdaroğlu'da akşam saatlerinde sosyal medya hesabında bir taziye mesajı yayınladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’da yaşamını yitiren usta oyuncu Halit Akçatepe için Twitter adresinden yayınladığı taziye mesajı şöyle;

“Bir yıldız daha kaydı. Türk sinemasının usta sanatçısı Halit Akçatepe’yi kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Türkiye’nin başı sağ olsun!” ifadelerine yer verdi.

İşte o tweet;

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Son güncelleme: 21:0431.03.2017
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