Kılıçdaroğlu’ndan Halit Akçatepe mesajı

Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Halit Akçatepe, 79 yaşında İstanbul kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölümünün ardında tüm sevenlerini yasa boğan Halit Akçatepe'ye siyasiler de yanlız bırakmayarak taziyelerini iletti. Kılıçdaroğlu'da akşam saatlerinde sosyal medya hesabında bir taziye mesajı yayınladı.